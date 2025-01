De Laurentiis fa esplodere il Napoli: l’erede di Kvara da Madrid

Il Napoli ha appena perso Khvicha Kvaratskhelia che va al PSG e ora De Laurentiis sta pensando di fare all-in per il sostituto.

La cessione dell’attaccante georgiano lascerà scorie importantissime nel Napoli, in tutti i tifosi e probabilmente anche per Antonio Conte che si era affidato al suo talento per far sì che la squadra potesse tornare in alto dopo un anno di Inferno al decimo posto. E la stagione di Kvara era iniziata molto bene, poi ha pian piano perso verve e si è deciso per l’addio immediato.

Il futuro del Napoli è tutto da scrivere: ci sono molti nomi sul piatto che potrebbero fare al caso di Conte ma ora la pazza idea arriva da Madrid.

Calciomercato Napoli, colpo super da Madrid per sostituire Kvaratskhelia

Il Napoli ora ha bisogno di certezze assolute dal mercato per continuare la corsa allo Scudetto che è iniziata ormai e vede due avversarie agguerritissime come Inter e Atalanta che non vogliono cedere il passo e sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote ad Antonio Conte.

L’addio di Kvaratskhelia mette sicuramente tutto a soqquadro e lancia nuove incertezze sul campionato, ma Conte sta lavorando insieme a Manna per portare in azzurro qualche nome straordinario che possa subito far dimenticare il georgiano.

Secondo le ultime voci di mercato, il Napoli pensa a un colpo clamoroso dal Real Madrid: può essere la pazza idea di De Laurentiis.

Napoli, Adani consiglia De Laurentiis: “Prendi subito Rodrygo”

La cessione di Kvaratskhelia a 75 milioni apre scenari clamorosi per il futuro del Napoli perché ci sono molti nomi che possono fare al caso degli azzurri. E De Laurentiis non resterà a guardare, sta pensando di chiudere almeno un affare eccezionale per far felice Conte e tutti i tifosi azzurra.

La pazza idea di mercato del Napoli per sostituire Kvaratskhelia arriva da Lele Adani che durante ‘Viva el Futbol’ sul suo canale Twitch ha lanciato un assist che può realmente stuzzicare il presidente del Napoli.

“Serviranno 90 di milioni di euro per prenderlo ma occhio a Rodrygo del Real Madrid” – ha detto Lele Adani in diretta – “e vi ricordo che De Laurentiis ha portato via Higuain dai Blancos. È spesso chiuso da Vinicius e Mbappè, potrebbe pensare di andar via…”.

Rodrygo al Napoli, affare quasi impossibile: il motivo

Rodrygo al Napoli è solo una suggestione, oltre che una follia di mercato per gli azzurri. È pur vero che nel calcio e durante il mercato tutto può succedere ma arrivare al calciatore brasiliano è pressoché impossibile per De Laurentiis, anche perché il Napoli è troppo distante dal Real Madrid come blasone e possibilità.

Ma soprattutto per questioni economiche. Il Real Madrid non accetterebbe cifre inferiori ai 100 milioni e il calciatore guadagna 12,5 milioni di euro netti a stagione. Cifre che per il Napoli sono inavvicinabili e con cui si riuscirebbe a ricostruire tutta la squadra e non puntare su un singolo elemento.