Colpo Hazard, arriva a parametro zero: firma con i rossoblu

Svolta improvvisa nel futuro di Eden Hazard, che potrebbe essere il colpo a parametro zero per i rossoblu in questo calciomercato. Ancora senza squadra dopo la deludente esperienza al Real Madrid, per il belga nel corso delle ultime settimane si è addirittura parlato anche di ritiro, ma considerata questa notizia l’ipotesi di non giocatore più non ha mai realmente toccato l’ex stella del Chelsea.

Hazard ha dunque intenzione di tornare a dimostra di poter essere ancora decisivo, nonostante gli acciacchi e l’età che avanza, e lo vuole fare continuando a giocare in Europa per cercare anche di ritrovare quella spensieratezza che potrebbe portarlo a puntare, eventualmente, anche ad una clamorosa convocazione al prossimo -ed imminente- Euro 2024 col suo Belgio.

Calciomercato, Hazard in rossoblu: colpo a parametro zero

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Eden Hazard in questo calciomercato, che ancora senza squadra potrebbe presto trovarsi catapultato in una nuova esperienza in carriera dopo l’ultima deludente al Real Madrid.

C’è bisogno di ripartire e dimostrare ancora di poter essere decisivi, e quale miglior contesto se non quello rossoblu che proprio in questa sessione di calciomercato è alla ricerca di una “stella da seguire” per iniziare a raggiugnere storici risultati prima in patria, e poi in Europa. Le basi per questo colpo a parametro zero ci sono tutte, anche perché, stando alle ultime notizie, Eden Hazard avrebbe aperto al trasferimento dopo un primo momento di incertezza. Il progetto tecnico presentatogli e le promesse fattegli hanno fatto immediatamente cambiare idea al giocatore belga che, da qui ai prossimi giorni, potrebbe addirittura scendere direttamente lui “in campo” nelle trattative al fianco dei suoi agenti per cercare di chiudere al più presto le pratiche.

Da che era un sogno ora potrebbe presto diventare realtà. Stando a quanto riportato da fichajes.net, infatti, nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi l’arrivo di Eden Hazard al Crystal Palace in questo calciomercato.

Il Crystal Palace sogna Hazard: le condizioni per l’affare

Il Crystal Palace sogna di ingaggiare Eden Hazard in questo calciomercato, colpo che potrebbe decisamente entusiasmare l’ambiente dopo l’addio di una leggenda del club come Wilfried Zaha.

Il nome del belga è quello in cima alla lista della dirigenza del Crystal Palace che, però, prima di provare ad affondare il colpo definitivo per Hazard, ha da che valutare alcuni importanti -e decisivi- fattori. Uno di questi è sicuramente legato alle condizioni fisiche dell’oramai ex Real Madrid. Se queste non dovessero essere delle migliori, cosa plausibile considerate le ultime stagioni tempestate da infortuni, le Eagles potrebbero a malincuore decidere di abbandonare la pista del belga, virando di conseguenza su altri obiettivi in questo calciomercato.

Non solo Premier: ipotesi Arabia e MLS per Hazard

La Premier League è solo l’ultima delle ipotesi per il futuro di Eden Hazard. Stando alle ultime notizie, infatti, anche Arabia Saudita ed MLS starebbero monitorando la situazione legata al calciatore belga, col club di Leo Messi, l’Inter Miami, principale concorrente del Crystal Palace. Al momento nulla di concreto sarebbe stato registrato, ma l’impressione è che nei prossimi giorni si potrebbe finalmente decidere il futuro di Eden Hazard.