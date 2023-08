Wanda straripante: il selfie lascia senza parole

Wanda Nara torna a colpire i fan al cuore con un selfie semplicemente pazzesco, la visione offerta dalla prorompente sudamericana è illegale

E’ un momento piuttosto particolare, come sappiamo, per Wanda Nara. E’ cambiato qualcosa nella vita della showgirl e imprenditrice argentina, da qualche settimana alle prese con una malattia che ha preoccupato tutti i fan sul suo stato di salute.

La stessa Wanda ha parlato apertamente del problema, dopo le indiscrezioni giornalistiche, e ha spiegato che si sottoporrà a una serie di cure in Argentina. Per affrontare questa fase della sua vita, ha scelto la sua terra d’origine, per trarre maggiore forza. Intanto, come sempre, continua ad andare avanti a testa alta, non mancando di mostrare il consueto carisma in tutto ciò che fa.

L’estate che si sta concludendo l’ha vista rilassarsi insieme alla sua famiglia, che al momento pare più unita che mai. Il 2023 ha portato in dote la riconciliazione con Mauro Icardi e ovviamente l’attaccante è intenzionato a starle il più vicino possibile in questo periodo, al netto dei naturali impegni di lavoro. Ora, Wanda è pronta per ripartire come sempre a tutta con tutte le proprie attività.

Wanda Nara, selfie vietato ai deboli di cuore: l’accappatoio non contiene il lato A

Sui social, dopo alcuni giorni di fisiologica ‘pausa’ all’inizio dell’estate, non ha mai fatto mancare i consueti scatti pieni di vitalità, energia e fascino seducente. Abbiamo visto anche Wanda tornare al classico biondo tra i capelli, dopo diversi mesi con una chioma scura. Soprattutto, non si smentisce la sua celebre sensualità esplosiva, ciò che ha contribuito a farla diventare un personaggio planetario sui social con quasi 17 milioni di followers su Instagram.

Gli ultimi scatti dal backstage in camerino, prima di uno shooting pubblicitario, sono clamorosi. Wanda si scatta una serie di selfie allo specchio ed è impossibile non farsi attrarre in maniera magnetica dal vertiginoso lato A che quasi salta fuori dall’accappatoio. Quando si tratta di stuzzicare la passione e la fantasia degli ammiratori, Wanda non è davvero seconda a nessuno.

Il dettaglio in primo piano delle sue curve iconiche e prorompenti attira come sempre applausi a scena aperta, fioccano i like e pure i commenti da parte di una vasta platea di fan. Anche in Italia, nessuno si è dimenticato di lei, e non poteva essere altrimenti.