Napoli: offerte da altri club, l’agente annuncio la firma

Il calciomercato non è mai chiuso, nemmeno ora che è finita da poco la sessione estiva. Ci sono delle importanti novità che arrivano per alcuni club come il Napoli, perché c’è l’annuncio dell’agente.

Il giocatore ha intenzione di trovare maggiore spazio in vista del futuro e per questo motivo ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano questa situazione che potrebbe determinare da un momento all’altro tutto.

Svolta importante che può cambiare e non poco il futuro del giocatore, il club azzurro ha puntato forte su di lui e per le prossime settimane, in vista del mercato di gennaio, potrebbe arrivare una nuova soluzione.

Calciomercato Napoli: Elmas tra rinnovo e cessione

Ci sono importanti notizie riguardanti il possibile rinnovo o la cessione di Elif Elmas col Napoli. A parlarne è stato direttamente Nikola Gjosevski, agente del calciatore macedone, che ai microfoni di CalcioNapoli24.it in esclusiva ha rivelato alcune notizie di mercato:

“Nell’ultimo periodo sono state fatte molte speculazioni, ma la verità è soltanto una. Soltanto io ed il padre di Eljif siamo i suoi rappresentanti ufficiali e siamo gli unici che stanno negoziando per il suo futuro.

Posso confermare che siamo in trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto, ma ci sono dei dialoghi con molti club interessati ad Elmas. Vedremo cosa ci porterà il futuro”.