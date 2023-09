Caso Bonucci: azione legale contro la Juve, gesto commovente

Sono stati mesi complicati questi per la società bianconera che ha dovuto gestire la situazione legata e Leo Bonucci, difensore della Juventus che è stato fatto fuori rosa.

Aggiornamenti importanti che arrivano riguardo il futuro del giocatore e la scelta importante che ha preso nei confronti della società bianconera, quella che è stata la sua famiglia per diversi anni.

Ora arrivano nuove notizie molto importanti che riguardano tutto questo, con il club che è pronto a guardare avanti senza di lui, così come anche lo stesso difensore che ha preso una scelta alla fine.

Juventus: caso Bonucci, finisce tutto in Tribunale

Il caso tra Bonucci e la Juventus finisce ora in Tribunale. Perché il centrale bianconero ha intenzione di andare fino in fondo in questa vicenda che l’ha colpito profondamente. Ad un anno dalla scadenza di contratto la società bianconera ha deciso di fare fuori il giocatore dalla rosa minacciandolo di non poter mai partecipare ad allenamenti con la squadra e partite ufficiali.

Questo ha provocato un forte malessere in Bonucci che avrebbe rovinato gli ultimi anni della sua carriera e anche rischiato di perdere la Nazionale con il suo ultimo Europeo. Scelta obbligata e forzata quella del centrale bianconero quindi di lasciare la Juve per andare a firmare con un nuovo club. Oggi gioca con l’Union Berlino in Germania.

Bonucci Juve: azione legale, richiesta risarcimento danni

Il caso Bonucci Juve finisce in tribunale con l’azione legale del noto campione italiano. I suoi legali provvederanno a dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. Richiesta di risarcimento danni per il fatto che Bonucci non è stato messo nelle condizioni di potersi allenare al meglio in vista della stagione in corso, subendo danni di natura professionale e d’immagine.

Nessuna guerra personale tra Bonucci e la Juve, solo un fatto di legittimo principio, che il difensore ha deciso di portare avanti anche per tutti quei calciatori che ciclicamente si trovano alle prese con situazioni simili.

Juve: beneficenza Bonucci con la causa vinta

Arriva una notizia piuttosto commovente che riguarda questa situazione di Bonucci che da subito precisa che qualunque cifra dovesse scaturire dall’azione legale con la Juventus sarà devoluta a due realtà molto vicine a lui.

Bonucci punta a donare i soldi del risarcimento a ‘Neuroland’, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e ‘Live Onlus’, che attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi di alto profilo acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni.