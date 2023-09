Squadra in crisi, Pippo Inzaghi pronto a tornare: ecco dove

Pippo Inzaghi non vede l’ora di tornare protagonista dopo il fallimento della Reggina: la chiamata arriverà a breve

Dalla possibile promozione in Serie A con un trend positivo al fallimento della Reggina. Pippo Inzaghi è voglioso di accettare una nuova destinazione a sorpresa. I risultati non sorridono al glorioso club italiano, che starebbe pensando ad un avvicendamento in panchina.

Sono stati giorni difficili per Pippo Inzaghi, che è rimasto senza squadra dopo il fallimento alla Reggina. A Reggio Calabria aveva trovato un ottimo ambiente potendo essere libero di trasmettere le sue idee di calcio. Ora è in attesa di una nuova chiamata da urlo, che potrebbe già arrivare a breve. Un colpo di scena clamoroso che lo vedrebbe su una panchina eccellente in Serie B.

Squadra in crisi, esonero in vista: Inzaghi già pronto

Andrea Pirlo sta vivendo settimane poco avvincenti alla guida della Sampdoria. I risultati stentano ad arrivare: ancora una pesante sconfitta per i blucerchiati nell’ultimo turno di Serie B contro il Como. In estate sono arrivati diversi calciatori di categoria superiore, ma non è scoccata ancora la scintilla giusta.

La storia d’amore tra la Sampdoria ed Andrea Pirlo sarebbe già ai titoli di coda. I tifosi blucerchiati vorrebbero subito vedere andar via l’ex campione di Juventus e Milan. Gli stessi sostenitori della Samp vorrebbe rivedere in panchina Beppe Iachini, ma in caso di esonero al suo posto potrebbe arrivare Pippo Inzaghi, monitorato a lungo dalla dirigenza ligure già in passato. Pirlo non riesce ad incidere sulla squadra: ancora una sconfitta cocente contro il Como.