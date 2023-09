Ludovica Pagani illumina la giornata: selfie bollente

Ludovica Pagani torna a far perdere la testa ai suoi ammiratori: alla splendida influencer basta solo un selfie.

Ormai non ha più bisogno di farsi conoscere, la meravigliosa Ludovica Pagani. Viso bellissimo e fisico perfetto, Ludovica vuole solo mantenere i suoi standard social e questo non può che fare la gioia di chi la segue. La splendida bergamasca infatti, in questo modo continuerà a postare sempre selfie bollenti come quello di oggi ed i fan non vogliono altro.

In realtà la bellissima influencer, showgirl e conduttrice ha fatto parlare già di sé soprattutto in una occasione. Tra indizi social e spifferate del gossip qualche anno fa si venne a sapere di una sua love story con un calciatore. Si tratta dell’esterno della Roma, Stephan El Shaarawy. Lei però punta a diventare una conduttrice di successo e non è in questo modo che vorrebbe far parlare di sé.

La stupenda modella non può però non far ricordare spesso ai fan della sua bellezza, anche se non è solo su quella che vuole puntare. Dopo il diploma e la laurea ha iniziato ad esplorare il mondo lavorativo e le sue intenzioni sono quelle di diventare una conduttrice di successo, anche se spesso i follower si lasciano distrarre da qualche foto un po’ più audace della bellissima ventottenne. Come è giusto che sia, visto che come detto, il fisico di Ludovica è davvero da urlo.

Selfie bollente, Ludovica Pagani è hot

Oggi, la meravigliosa ex opinionista di Quelli che il calcio, pubblica un selfie che la ritrae in uno splendido primo piano. Un autoscatto di quelli classici, primo piano in pieno viso e la bellezza della showgirl è incontenibile. Una mano che le sfiora il viso e lo sguardo di Ludovica dritto nell’obiettivo. Il taglio dei suoi occhi è da incanto ed i follower impazziscono per lei anche stavolta e non c’è neanche bisogno di mettere in mostra le curve.

Ormai la bellissima Ludovica sa bene cosa vogliono i suoi seguaci e lo testimonia il fatto che sia già arrivata a 3,8 milioni di follower. Un numero altissimo se si considera che la stupenda conduttrice sia diventata famosa relativamente da poco. L’amore che provano i follower per lei però è davvero forte.

Il merito però è soprattutto suo e non solo per le forme da urlo. La Pagani infatti sa trasmettere la sua simpatia e la solarità attraverso le storie Instagram e poi tra video di canzoni e tanto altro si è data sempre molto da fare. Il successo è già lì.