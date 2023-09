Esonero deciso: hanno scelto Iachini come sostituto

Niente fa fare, l’allenatore non è riuscito a lasciare il segno e per questo motivo ora la società ha deciso di dover esonerare per forza per cambiare allenatore.

Momento complicato che potrebbe incidere a lungo andare su tutta la stagione, senza una svolta immediata il club potrebbe pagare in maniera seria in vista del futuro. Perché la società vuole raggiungere gli obiettivi il prima possibile.

Adesso servirà capire come andrà questa vicenda che può costar caro. Infatti, servirà scoprire quello che accadrà nelle prossime settimane per provare a risolvere la situazione.

Esonero immediato: la decisione tra Iachini e Inzaghi

Ci sono aggiornamenti che riguardano la situazione del club con i risultati che non arrivano e allora bisognerà provare ad intervenire in maniera forzata con la società che dovrà tirare fuori la squadra da questo momento con anche delle scelte difficili. Perché il club ha avviato un progetto importante che ora già potrebbe essere arrivato alla fermata decisiva per l’allenatore che verrebbe esonerato per fare spazio ad uno nuovo.

In caso di cambio allenatore ci sono Iachini e Inzaghi che possono essere contattati e per la scelta come nuovo traghettatore per provare a tirare fuori una squadra molto importante da questo momento difficile. Perché la sensazione è che il club non ritiene per niente giusti i risultati che sono arrivati fino a questo momento e pensa di poter ottenere tanto in più.

Sampdoria: Pirlo verso l’esonero

Soltanto 3 punti in 7 giornate (che sarebbero 5 senza la penalizzazione di 2 punti in classifica Serie B) con la Sampdoria che è in seria difficoltà e Pirlo rischia l’esonero. La squadra blucerchiata si trova in zona playout e non è per niente questo ciò che si aspettava la società ad inizio stagione.

L’obiettivo è quello di arrivare a puntare ad ottenere subito la promozione in Serie A il prima possibile. Ci sono ora delle novità che riguardano la Sampdoria che può essere arrivata al punto di esonerare Pirlo per scegliere un nuovo allenatore con Inzaghi o Iachini in pole.

Sampdoria: Pirlo esonerato dopo Catanzaro, Inzaghi o Iachini

Si deciderà tutto alla prossima partita, che diventa quindi decisiva domenica al Ferraris quando la Sampdoria ospiterà il Catanzaro. Mai una vittoria e mai punti in casa per la squadra di Pirlo che con un altro risultato negativo sarà esonerato.

Parte dei tifosi chiedono l’arrivo di Beppe Iachini in panchina ma pare che la Sampdoria sia più orientata per Pippo Inzaghi. Vedremo alla fine chi arriverà e quale sarà la decisione definitiva.