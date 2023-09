Napoli senza parole: la clausola cambia tutto

Continuano i tormentoni in casa Napoli, soprattutto sul fronte rinnovi: la clausola può cambiare il futuro.

Non si placa la bufera nell’ambiente Napoli. La sconfitta con la Lazio ha innestato un incendio di polemiche attorno a mister Garcia e al suo nuovo progetto tecnico, e il mancato esordio fin qui di Natan, oltre ad acuire la nostalgia per Kim, ha riacceso l’animo della parte della tifoseria più critica nei confronti di De Laurentiis e delle scelte societarie.

A rendere ancora più scottante la situazione, in tutto questo marasma di notizie, analisi e ricostruzioni più o meno affidabili, è però il nodo rinnovi. Il comunicato del club su Kvaratskhelia, dai toni a dir poco roventi, oltre a palesare un certo nervosismo ha infatti acceso i riflettori su una questione che sembrava più o meno silente. E nel frattempo, non arrivando l’ufficialità degli altri rinnovi più chiacchierati, è naturale che l’ambiente abbia ormai perso quasi del tutto la pazienza.

Se la questione relativa al fuoriclasse georgiano la società la affronterà, con tutta probabilità, a tempo debito e con le consuete modalità utilizzate fin qui, senza cedere alla ‘pressione’ di stampa e agenti, sono altri i nodi che in questo momento sembrano interessare maggiormente la dirigenza. Uno di questi è quello relativo al rinnovo di Zielinski. L’accordo dovrebbe essere stato trovato, ma a frenare la ratifica ci sarebbe un problema riguardante le commissioni. Nulla di insormontabile.

Rinnovo Osimhen, le ultime novità: il nodo potrebbe riguardare la clausola

Differente il discorso per quanto riguarda il rinnovo più discusso dell’estate, quello riguardante Victor Osimhen. Come uno yo-yo, l’annuncio relativo al prolungamento è sembrato in alcune settimane vicinissimo, in altre estremamente lontano. Anche oggi le notizie riguardanti l’accordo sono contrastanti, come se ci fosse almeno un grande ostacolo che gli agenti del giocatore e De Laurentiis non riescono proprio a superare. Ma quale potrebbe essere questo ostacolo? Con tutta probabilità il problema potrebbe riguardare ancora la clausola.

Che Victor sia centrale nel progetto tecnico del Napoli, almeno per questa stagione, è chiarissimo. Lo ha confermato lo stesso De Laurentiis, facendosi beffe dell’offerta araba da 120 milioni arrivata, stando a quanto riportato anche dalla stampa francese, nelle scorse settimane.

Per poter davvero rimanere in azzurro, contento e convinto della propria permanenza, Osimhen deve ottenere l’adeguamento che in un certo senso si è guadagnato sul campo. Per questo tutte le parti in causa sembrano avere interesse a trovare una quadra il prima possibile. E se dal punto di vista economico ci sarebbe un’intesa di massima, a frenare ancora l’annuncio più atteso sembrerebbe essere ancora la clausola.

Rinnovo Osimhen: nodo clausola rescissoria

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il vero problema riguarda infatti l’intesa sulla clausola rescissoria che sia il Napoli che l’entourage del giocatore vorrebbero inserire, ma con un valore completamente diverso. Gli azzurri sono fermi al famoso ‘duecentino’ di ADL, con poco margine di manovra. Lo staff dell’attaccante non vorrebbe andare oltre i 120 milioni. E considerando l’offerta dell’Al-Hilal, questo numero potrebbe non essere casuale.

Oltre al nodo clausola, resterebbe inoltre ancora da risolvere qualche dettaglio relativo al marketing e agli sponsor personali di Victor. Ma su questo punto la distanza non sarebbe ampia. La sensazione, comunque, è che la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro, e che in ogni caso, a mercato chiuso, non ci sia urgenza di accelerare i tempi.

Per i tifosi azzurri la speranza, però, è che questo tergiversare non finisca per ripercuotersi sul contributo offerto da Osimhen in campo. Preoccupazione legittima, considerando la performance non certo positiva messa in mostra contro la Lazio