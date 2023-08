Calciomercato, è fatta: hanno preso Under, ecco dove giocherà

È fatta, il colpo di calciomercato è stato chiuso. L’ex Roma, Cengiz Under, riparte e la destinazione è a sorpresa.

Tutto si è concluso nel giro di poco e, nel corso dell’ultima ora, è arrivata anche la fumata bianca con annuncio di calciomercato per l’acquisto che riguarda il cartellino di Cengiz Under.

Sono stati svelati anche i dettagli sull’operazione che riguarda il calciatore a caccia di un riscatto, dopo un’esperienza fatta di alti e bassi da quando ha lasciato Roma. Il calciatore turco, arrivato da giovane in Capitale, rappresentava uno dei giovani giocatori turchi, tra le promesse del calcio globale. E adesso, comunque in un’età ancora giovane, si giocherà le sue chance da titolare in un club comunque blasonato e che ha fatto di tutto per portarselo a casa.

Calciomercato, colpo Cengiz Under: è fatta, l’annuncio

I tifosi in fermento per l’arrivo di Cengiz Under, con le visite mediche che sono state fissate e sono state annunciate quest’oggi.

Il calciatore ex Roma, a caccia di una nuova esperienza da assoluto protagonista – vorrà rilanciarsi per tornare a competere a grandi livelli – ha scelto di accettare la proposta economica che il club ha avanzato per lui.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Cengiz Under diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Per lui un ritorno in Turchia, dopo la separazione con l’Olympyque Marsiglia, che punterà su altro nella stagione che comincia questa sera in Ligue 1, così come quella in Super Liga turca.

Mercato Fenerbahce, ecco Under: i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Fenerbahce ha visto diversi innesti, con l’intento di battere il Galatasaray dopo il campionato vinto dal club di Mertens, assieme ad altri calciatori di enorme livello.

L’arrivo di Under al Fenerbahce, al contrario di quanto sembrava possibile, sarà a titolo definitivo e nell’immediato. Come riportato dalla stessa fonte, Under sarà un nuovo giocatore di proprietà del Fenerbahce e non arriverà solo in prestito. Un passaggio a titolo definitivo quello al club turco, e la Roma da questa operazione incasserà il 20% della vendita, come da accordi precedenti quando passò al Marsiglia.

Ultime su Under: giocherà al Fenerbahce con un ex Roma

Ritrova un vecchio amico della Capitale, Cengiz Under. Perché giocherà in un attacco a dir poco formidabile assieme a Tadic, formando il reparto offensivo appunto con Edin Dzeko. Il centravanti ex Inter, a caccia di un posto nella competizione Uefa – il Fenerbahce vuole ottenere un pass, attraverso i preliminari, nella prossima Conference League -, competerà accanto a Under, a caccia anche del titolo di campione in Turchia.