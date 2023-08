UFFICIALE – Comunicato sulla cessione della società, la nota del presidente

Arriva il comunicato ufficiale in merito alla cessione della società, da parte del club attraverso il sito ufficiale.

Il club ha rotto il silenzio, scegliendo la via del comunicato ufficiale. Parliamo infatti della Roma, la famiglia Friedkin ha annunciato che non venderà la società. Dopo i rumors venuti fuori, ha preferito far chiarezza il presidente del club capitolino, dichiarando pubblicamente quali sono le decisioni della società.

Roma, comunicato UFFICIALE sulla cessione della società: la nota del club

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Roma, in merito alle voci circolate sulla cessione della società da parte della famiglia Friedkin. Ecco, il presidente, cosa ci ha tenuto a precisare: “In merito alle voci che apparse su alcuni organi di stampa, l’AS Roma conferma e precisa di non aver ricevuto allo stato, neppure per il tramite di NEEP Roma Holding SRL alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, oltretutto, di non aver alcuna intenzione di cedere la società. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo Friedkin per ottenere della visibilità personale”.

Roma, le voci sulla cessione dei Friedkin: illazioni su Mourinho

Ciò che ha spinto i Friedkin a pubblicare una nota ufficiale in merito ai rumors sulla cessione della società AS Roma, è la situazione legata a Mourinho e al ricco mercato fatto dai giallorossi, negli ultimi anni. Secondo le voci che appunto erano circolate nei giorni scorsi, sarebbe stato Mourinho la causa della crisi economica del club capitolino che invece, quest’oggi, ha smentito tutto sulle vicende.