Calciomercato Fiorentina: addio Italiano, c’è la conferma

E’ iniziata un’altra stagione della Fiorentina con Vincenzo Italiano alla guida del club viola. Ci sono stati delle cessioni e dei nuovi acquisti che hanno cambiato volto al club.

L’allenatore è stato oggetto di desiderio in queste ultime sessioni di mercato e potrebbero cambiare tutto in vista del futuro. Perché è stata presa una decisione forte negli ultimi mesi.

L’allenatore è stato scelto dalla dirigenza viola dopo che ci fu quel clamoroso dietrofront di Gattuso che firmò e qualche settimana dopo presentò le dimissioni dal club per delle incomprensioni con la società viola. Ora l’obiettivo è tenerlo più a lungo possibile.

Fiorentina e Italiano ancora insieme

La Fiorentina ha rinnovato il contratto di Vincenzo Italiano lo scorso anno portando il tecnico in scadenza nel 2024 con opzione a favore della società fino al 2025. Una decisione importante quella fatta dalla società viola di Rocco Commisso che vuole dare continuità al progetto e per certi versi gli sta dando ragione. Perché dopo ottime stagioni ora la società ha raggiunto due finali tra Coppa Italia e Conference League la stagione conclusa qualche mese fa. Due finali dove sono arrivate due sconfitte, ma entrambe giocate alla pari e dove solo alcuni episodio hanno portato il club alla sconfitta, ma a testa altissima.

Dopo la stagione conclusa tante voci di mercato e in particolare in Serie A si è parlato molto di Juventus e Napoli fortemente interessate ad ingaggiare Italiano come allenatore. La clausola però da 8 milioni che è presente nel contratto non ha concesso il suo addio con la Fiorentina che era piuttosto sicura di confermarlo ancora. Lui stesso anche ha preso la decisione di restare nel progetto viola senza mai spingere per un addio.

Adesso bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano in vista del futuro. Perché il tecnico continua ad essere corteggiato dai grandi club e qualcosa potrebbe cambiare. Sarà lo stesso allenatore ad avere l’ultima parola e decidere se restare o cambiare aria.

Fiorentina: Italiano conferma la sintonia col club

Tante voci di addio su Italiano che però allontana ogni notizia e conferma la piena sintonia con la Fiorentina. L’allenatore è stato intervistato dai colleghi de La Repubblica e ha parlato di come con il club ci sia grande intesa anche dal punto di vista delle scelte di mercato. Queste alcune delle sue parole:

“C’è stata grande condivisione di idee. Siamo riusciti a centrare quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti, direi il 90%”.

Fiorentina: pronto nuovo contratto con Italiano

E’ partita subito forte la Fiorentina di Italiano in campionato con un netto 1-4 contro il Genoa alla prima di Serie A. Intanto, se il club viola dovesse continuare su questa striscia di risultati positivi come lo scorso anno allora per l’allenatore potrebbe arrivare presto anche un nuovo contratto.