Svolta in panchina: Tevez il nuovo allenatore

Carlos Tevez è pronto ad iniziare una nuova avventura in panchina. La volontà è quella di provare ad ottenere dei grandi successi.

Dopo la lunga e importante carriera da giocatore, Carlos Tevez ha deciso di intraprendere quella di allenatore con l’obiettivo di ripetere i successi ottenuti in passato e magari anche riuscire a vincere cosa è mancato da calciatore.

Secondo quanto riferito da TycSport, una big ha deciso di puntare su Carlos Tevez in panchina. Una scelta necessaria e strettamente legata alla volontà del club di riuscire ad ottenere un risultato importante. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Calciomercato: Tevez in panchina, ecco con chi firma

Carlitos Tevez è ormai prossimo ad iniziare una nuova esperienza in panchina. L’obiettivo da parte del tecnico è sicuramente quello di alzare il proprio livello e cercare sin da subito di provare ad ottenere degli obiettivi importante e naturalmente provare anche ad ottenere successi. Il compito non è assolutamente semplice, ma l’esperienza da calciatore c’è e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio se la scelta si è rivelata quella giusta oppure ci sarà un passo indietro in futuro.

Intanto dall’Argentina danno ormai per fatto l’arrivo di Carlos Tevez sulla panchina dell’Indipendiente. Si tratta di una opportunità importante per il tecnico considerando il blasone della squadra argentina. Resta da capire se la scelta sarà quella giusta oppure ci sarà un passo indietro a causa dei risultati che non arriveranno. Di sicuro nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Sicuramente l’obiettivo di Tevez è quello di ritornare il prima possibile in Europa anche da tecnico e l’Indipendiente rappresenta una giusta opportunità. Non ci resta aspettare le prossime settimane per capire se la scelta è stata quella giusta oppure no.

Ultime Tevez: l’Indipendiente punta su di lui

Carlos Tevez è pronto ad ottenere dei risultati importanti con l’Indipendiente per poi cercare di arrivare in Europa. La sua carriera è sicuramente agli inizi e quindi può succedere ancora di tutto, ma stiamo parlando di uno che ha ottenuto diversi successi da calciatore e ha una esperienza molto importante.

Non ci resta che aspettare, quindi, le prossime settimane per capire se ci sarà oppure assisteremo ad un flop e quindi ad una soluzione diversa.