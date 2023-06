È dell’ultima ora l’annuncio di Sky Sport che ha svelato quello che è il colpo di calciomercato che riguarda il campionato italiano.

Perché in Serie A, dopo l’ultimo Mondiale in Qatar nel quale ha convinto attraverso le importanti prestazioni, potrebbe arrivare un nuovo giocatore che sarà pronto a diventare il titolare indiscusso per dare continuità al progetto ai vertici che ha in mente il club.

Dopo la stagione che si è conclusa con una forte delusione per la finale persa, la società ha voglia di ricostruire. Per farlo, dovrà ripartire dal calciomercato e, dallo stesso, arriverebbe il primo nuovo acquisto del 2023/2024.

In Serie A dopo il Mondiale: un club italiano fa sul serio

Ha disputato un ottimo Mondiale e si è reso anche protagonista di una stagione ad enormi livelli, considerando quelli che sono stati i risultati ottenuti dalla sua Nazionale e dal suo club.

Adesso c’è chi in Italia ha voglia di portarselo in squadra, cercando di dare continuità ad un progetto che è ambizioso. In serata, i colleghi di Sky Sport, hanno svelato quelle che sono le ultime di calciomercato per un club italiano che ha giocato la finale europea nell’ultima stagione che ha da poco chiuso i battenti.

Parliamo infatti della Fiorentina che, come obiettivo di calciomercato numero uno, ha il portiere Livakovic della Croazia. L’estremo difensore è stato infatti contattato per un ingaggio, con cifre già definite. Il club viola gli affiderebbe la titolarità tra i pali, salutando l’ipotesi di vedere Terracciano come primo portiere per la prossima stagione.

Calciomercato Fiorentina, le cifre del colpo Livakovic

Il classe ’95 ed estremo difensore della Croazia e della Dinamo Zagabria, ha concluso una stagione di livello enorme. Il portiere croato ha disputato un ottimo Mondiale e si è piazzata come seconda alla Nations League appena conclusa.

La Croazia però, dove vive da portiere della Dinamo Zagabria, potrebbe salutarlo per l’approdo in Toscana. Livakovic è l’obiettivo di calciomercato della Fiorentina e il club viola avrebbe già avanzato un’offerta di sei milioni per il suo cartellino. Sarebbero già avanzati i contatti e molto presto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa, che porterà Livakovic a difendere i pali della Fiorentina al Franchi.

Ultime su Livakovic: stagione importante, la Fiorentina lo vuole subito

Stagione importante quella per Livakovic che adesso, nel pieno della sua carriera, potrebbe finire in Serie A per il grande salto dalla Dinamo Zagabria e dal campionato croato, alla Serie A. La Fiorentina ha voglia di sistemare le cose tra i pali, dopo gli alti e bassi con Terracciano e i suoi predecessori.