Altra squalifica, è ufficiale: annuncio della Serie A, da scontare nel 2023/2024

Da scontare nel 2023/2024 la squalifica che oggi, la Serie A, ha ufficializzato attraverso il sito ufficiale della FIGC.

La federazione italiana ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega della Serie A, la squalifica che dovrà essere scontata nella prossima stagione per il 2023/2024 del campionato italiano.

A partire dalla prima giornata del prossimo campionato di Serie A, infatti, sconterà la squalifica che è stata annunciata quest’oggi. Nel dettaglio e con un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso nota la propria decisione dopo i fatti discussi in Tribunale.

Serie A, squalifica ufficiale: un’altra sentenza

Un’altra sentenza, dopo i tormentati fatti che hanno riguardato il campionato di Serie A e non solo.

Perché dopo la finale di Europa League erano emerse altre questioni, ma dalla Uefa e non dalla Serie A, per quanto è accaduto con la terna arbitrale e, molte delle discussioni, sono ancora aperte in merito a quella che sarà la squalifica per il tecnico che, gran parte della prossima competizione Uefa, dovrà stare fermo ai box.

Riguarda José Mourinho la squalifica che, quest’oggi, è stata ufficializzata dalla FIGC. Il sito ufficiale della federazione ha annunciato quella che è la sentenza che porta alla squalifica per lo Special One che dovrà essere scontata a partire dal primo giorno del prossimo campionato di Serie A.

Serie A, squalificato Mourinho: succederà nel 2023/2024

Squalificato José Mourinho, dalla Serie A, con l’annuncio che è arrivato oggi. Dal sito ufficiale della FIGC, sono state svelate le motivazioni della decisione presa dalla federazione.

Mourinho è stato infatti squalificato a causa delle vicende che lo hanno visto protagonista su alcune dichiarazioni sull’arbitro Chiffi, dopo la sfida giocata tra Monza e Roma. Al tecnico portoghese è arrivata una multa di ben 50mila euro, così come inflitta anche alla società capitolina. E in aggiunta, proprio a José Mourinho, la squalifica di 10 giorni che dovrà scontare in Serie A, a partire dallo “start” del prossimo campionato, nella prima giornata che si giocherà nel week-end del 20 di agosto.

Ultime su Mourinho: quali partite salta con la squalifica?

È ovviamente da definire quello che sarà il calendario della Roma e della Serie A, ma Mourinho salterà probabilmente la prima partita di campionato, oltre alle sfide d’Europa.

Perché, come deciso dalla Uefa per gli atteggiamenti ingiuriosi ai danni dell’arbitro Taylor, accusato pubblicamente di un arbitraggio non all’altezza secondo Mourinho, vedrà lo Special One assente per tutta la prima metà della competizione, non potendo presenziare in panchina in ben tre gare di Europa League.