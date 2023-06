Tennis, ritiro improvviso: “Non sono in salute”

Nel tennis i problemi fisici possono portare, all’improvviso, a dover dire basta all’attività agonistica, per un periodo o per sempre

Il tennis è uno degli sport maggiormente usuranti, sia per la tipologia dello sforzo che, ovviamente, per le tante gare che gli atleti vanno a fare nell’arco di una stagione.

Anche in questa stagione c’è un uomo solo da battere a Wimbledon, un tennista in missione. Stiamo parlando, ovviamente, di Novak Djokovic che sarà “solo” contro tutti e cercherà la terza affermazione slam della stagione, dopo Australian Open e Roland Garros.

Qualora riuscisse nell’impresa di vincere ancora una volta il torneo di Wimbledon, ad agosto, Nole volerebbe a New York per gli US Open per tentare il grande slam per la seconda volta in carriera.

Wimbledon, Kyrgios deve recuperare ma vuole esserci

Non è ancora il momento di vedere scendere in campo Nick Kyrgios, nel torneo di Maiorca questa settimana dove era inizialmente iscritto. Il tennista aussie, infatti, aveva deciso di fare Halle e, appunto, Maiorca come tornei prima della sua apparizione a Wimbledon ma questo non è potuto accadere. L’australiano non ha ancora recuperato al 100% dai problemi fisici e vuole cercare di esserci a Wimbledon nelle prossime settimane, nel suo torneo preferito. Al momento, però, non è dato sapersi in quali condizioni lui si presenterà al terzo slam stagionale, che si gioca sull’erba di Londra.

“Noi siamo consapevoli che la nostra testa sia direzionata verso il torneo più importante, vicino a noi, quello di Wimbledon”, sono queste le parole con il quale Nick Kyrgios ha nelle ultime ore annunciato il forfait dall’ATP 250 di Maiorca, che va in scena questa settimana. Il tennista australiano ha anche detto che nella scorsa stagione ha giocato questo torneo ed è stato molto felice, essendo un buon posto da vivere per allenarsi, giocare e prepararsi al meglio allo Slam londinese dell’All England Club.

In questa stagione, però, l’ex finalista del major inglese ha avuto tanti problemi fisici dopo l’operazione che non lo hanno fatto tornare in tempo in campo, per i tanti tornei che sono stati disputati. La scorsa settimana doveva affrontare ad Halle il nostro Lorenzo Sonego, ma anche in quel caso ha annunciato il ritiro prima di scendere in campo. Ce la farà per partecipare a Wimbledon? Attualmente non ci è dato saperlo, ma lo scopriremo presto perché Kyrgios sta raccogliendo le forze ed è determinato a portare a casa la partecipazione al torneo più prestigioso al mondo.