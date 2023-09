Serie A, cambia il mercato: Nico Gonzalez vicino alla firma

Vicino alla firma, dopo i rumors legati al suo addio, con gennaio che vede variato il calciomercato in Serie A.

Nico Gonzalez, talento assoluto della Fiorentina, è alle prese con un problema fisico che non gli sta permettendo di scendere in campo con Vincenzo Italiano che, nell’ultima giornata di campionato, è riuscito – nonostante la sua assenza – a portarsi a casa il risultato, dall’Udinese Arena, per due reti a uno.

Nico Gonzalez rappresenta un tassello troppo importante per la Fiorentina e, dopo aver preso la maglia numero 10, pare essere sempre di più al centro del progetto di Commisso e i suoi. Questa sera, lanciata da Fabrizio Romano, la bomba di calciomercato che riguarda la firma di Nico Gonzalez.

Calciomercato, cambia tutto in Serie A: c’è l’annuncio su Nico Gonzalez

È l’oggetto del desiderio per quanto riguarda il calciomercato, Nico Gonzalez piace al Brentford e non solo in Premier League.

Dall’estero, ma anche in Serie A, c’è chi ha messo nel mirino il gioiello della Fiorentina che, molto presto, verrà annunciato nella firma che lo riguarda, per gli accordi contrattuali venuti fuori.

La società toscana ha voluto ritoccare qualche termine di accordo, proprio per evitare la separazione con i top club che sono già partiti all’assalto. A cambiare il calciomercato delle big, però, è appunto la Fiorentina che ha blindato Nico Gonzalez: il talento argentino ha rinnovato il suo contratto e, secondo la stessa fonte, molto presto sarà da considerare anche ufficiale il rinnovo di Nico Gonzalez.

Mercato Fiorentina, l’annuncio sul rinnovo di Nico Gonzalez: la notizia

C’è la notizia che riguarda Nico Gonzalez ed è stata svelata dal collega ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha annunciato praticamente la chiusura dell’affare tra Fiorentina e suo entourage, per il rinnovo di Nico Gonzalez.

Così facendo, la Fiorentina cambia di riflesso quello che è il calciomercato che riguarda anche Inter e Juventus, con entrambi i club che risultano essere fortemente interessati al fuoriclasse argentino. Sullo sfondo, ancora vivo l’interesse del Brighton che ha però risolto le cose nell’ultima estate con Ansu Fati, prelevato dal Barcellona.

Ultime Fiorentina, le cifre del rinnovo di Nico Gonzalez: cambia anche il cartellino

Trovando il rinnovo adesso, la Fiorentina, ha la possibilità di alzare la soglia dell’offerta che dovrà essere presentata, per l’ipotetica cessione futura di Nico Gonzalez. La valutazione economica che ne fa la Fiorentina è elevatissima, tanto da allontanare le big d’Europa. Secondo quelle che sono le cifre non ancora svelate sul rinnovo, ci sarebbe un aumento dello stipendio. Mentre per la valutazione economica, adesso, i viola partiranno da una base di 50 milioni per il suo cartellino.