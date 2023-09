Scandalo in Serie A, denuncia per “Revenge Porn”: rischia il carcere

Scoppia lo scandalo in Serie A perché il gip sta vagliando la querela ai danni del pm che aveva chiesto l’archiviazione del caso.

Al centro della questione uno dei calciatori che ha ben figurato nell’ultimo turno di campionato, ottenendo un risultato importante e che spera di poter dimenticare in fretta quanto accaduto nei suoi riguardi.

Perché è gravemente accusato il giocatore di Serie A, con il reato di “Revenge Porn” che rischia di rovinargli la carriera per quanto denunciato dalla sua ex compagna. Questa sera, l’edizione in digitale de La Repubblica, ha riportato le ultime notizie che riguardano l’indagine aperta per il calciatore interessato, possibile colpevole dei reati sui quali è accusato.

Serie A, denunciato per “Revenge Porn”: il calciatore sotto gravissime accuse

Il gip sta valutando la querela, dopo la denuncia dello scorso gennaio che ha mandato in guai seri il calciatore stesso che però continua, da innocente – perché ad oggi la sentenza questo dice – a viversi la sua esperienza da calciatore in Serie A.

Una Serie A che però finisce sotto scandalo dei media nazionali, considerando le gravissime accuse che riguardano il calciatore del Torino.

Si tratta di Demba Seck, giocatore che ieri ha fatto bene in Torino-Roma e che si trova coinvolto nella vicenda giudiziaria, denunciato dalla sua ex compagna. Questa sera, i media, hanno raccontato qual è la vicenda e hanno fatto il punto della situazione che riguarda il giocatore del Torino.

Torino, gravi accuse su Seck: la vicenda

La vicenda riguarda Demba Seck, che è accusato di Revenge Porn. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, il pm Bucciarelli che in aveva chiesto l’archiviazione in merito al suo caso, sarebbe nei guai seri. Il motivo è legato alla sua richiesta di archiviazione appunto, dove faceva leva su una presunta transizione economica e riservata delle due parti. L’indagine che viene aperta riguarda dei video che, secondo il gip, risulterebbero cancellati per nascondere le prove. Un caso spinoso che si spera si possa risolvere il prima possibile, condannando o dichiarando innocente il calciatore, che spera di uscirne al più presto da tale vicenda.

Revenge Porn, i fatti sono gravissimi: cosa si rischia con tale reato

Il “Revenge Porn” è un tipo di reato che riguarda i video sessualmente espliciti, diffusi in rete. In Italia e secondo quelle che sono le leggi cambiate negli ultimi anni, tendono a tutelare sempre di più la vittima quando un proprio video viene diffuso in rete. Girare un video su WhatsApp o su altre piattaforme, pone chi commette il reato di fronte alla possibilità del carcere, con la sanzione che prevede la galera da uno ai sei anni, con tanto di multa fino a 15mila euro.