Niente Arabia, Verratti rimane in Europa: giocherà la Champions

Nel corso di questo calciomercato si è parlato tanto della possibilità per Marco Verratti di sbarcare anche lui in Arabia Saudita, ma a quanto pare il futuro del centrocampista italiano sarà ancora in Europa.

In uscita dal Paris Saint Germain, l’ex Pescara è alla ricerca di una nuovi stimoli in carriera dopo aver scritto pagine importanti della storia del club parigino, col quale rischierebbe di lasciarsi male dopo gli ultimi screzi con l’ambiente.

Solo fino a qualche giorno fa, come detto, l’Arabia Saudita sembrava potesse essere la destinazione più accreditata, ma stando alle ultime notizie ha preso notevolmente quota la possibilità per Verratti tornare ad essere protagonista in Champions League, visto l’affondo di un top club che parteciperà alla prossima competizione continentale.

Calciomercato, Verratti rimane in Europa: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di di Marco Verratti in questo calciomercato, che mai come in questi ultimi giorni sembrerebbe essere ad un passo dal lasciare il Paris Saint Germain dopo praticamente 10 anni di “onorato servizio”.

Il futuro dell’italiano è dunque sempre più lontano da Parigi, come confermato anche dalle ultime notizie di giornata che altro non hanno fatto che seguire il filone di quelle degli scorsi giorni. La sorpresa riguarda però la prossima destinazione di Verratti, che solo fino a qualche giorno fa sembrava praticamente in procinto di raggiungere tanti suoi colleghi in Arabia Saudita. Ad oggi, infatti, l’ex centrocampista del Pescara potrebbe rimanere a giocare in Europa, andando a completare la mediana di una squadra che nella prossima stagione sarà protagonista in Champions League.

Stando infatti a quanto riportato da Marco Conterio sul proprio profilo Twitter, il Galatasaray sarebbe in trattativa col Paris Saint Germain per portare in Turchia Marco Verratti in questo calciomercato. Il club di Istanbul sogna dunque l’ennesimo colpo d’effetto della sua estate, per provare a dire la sua non solo in patria ma anche in Champions League.

Il Galatasaray vuole Verratti: i dettagli dell’affare col PSG

Il Galatasaray sogna il colpo Marco Verratti in questo calciomercato. Stando a quanto riportato da Marco Conterio, il club di Istanbul sarebbe addirittura anche già in trattativa con il Paris Saint Germain per il centrocampista italiano, che potrebbe sbarcare in Turchia con una formula particolare.

Stando al noto giornalista, infatti, i due club starebbero dialogando per un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni e percentuale sulla futura rivendita per il trasferimento ad Istanbul di Verratti.

Galatasaray in pole, ma l’Arabia spinge per Verratti

Al momento, considerato anche l’evolversi dei dialoghi fra i due club, il Galatasaray è in pole position per l’ingaggio di Marco Verratti in questo calciomercato. Nonostante questo, comunque, l’Al-Hilal rimane in forte pressing per il centrocampista italiano, che però, come già anticipato, preferirebbe rimanere in Europa a questo punto.