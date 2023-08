Calciomercato: Freuler torna in Serie A, c’è l’accordo

Tante notizie di mercato che riguardano i trasferimenti che si stanno concludendo in Serie A in vista del prossimo anno. Ora arriva la svolta per Remo Freuler che può tornare in Italia.

Importanti aggiornamenti che riguardano il futuro del campionato italiano che sarà sicuramene combattuto come lo scorso anno per tanti obiettivi, ma in particolar modo per la lotta scudetto che a differenza della passata stagione potrebbe rivelarsi accanita.

Ci sono novità per quanto riguarda il possibile ritorno di un centrocampista che per anni ha giocato nel nostro campionato e adesso è di nuovo pronto a fare ritorno per chiudere qui probabilmente la carriera.

Calciomercato Serie A: Freuler ritorna in Italia

Sono settimane decisive queste, perché sono le ultime del mercato estivo che potrebbero riportare di nuovo in Italia Remo Freuler, ex centrocampista dell’Atalanta che dallo scorso anno è in Premier League a giocare. Adesso arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la scelta del giocatore di approdare di nuovo in Serie A.

In Italia si è imposto in maniera importante Remo Freuler che ha giocato con la maglia soltanto dell’Atalanta. Arrivato nel 2016 ha giocato fino al 2022 con il club bergamasco, per poi andare via per andare a giocare in Premier League per 9 milioni di euro con il Nottingham Forest dove ha totalizzato 28 presenze e mostrato ampiamente le sue qualità. Ora però c’è la seria possibilità che il giocatore possa tornare in Italia per andare a giocare anche con un nuovo club.

Sembra essere tutto pronto per il possibile ritorno in Serie A di Freuler, perché l’esperto centrocampista svizzero pare abbia trovato un’intesa con il suo attuale club inglese per poter provare una nuova destinazione in vista del prossimo anno. Arrivano chiarimenti su quella che è l’attuale posizione del suo club.

Atalanta: Freuler può tornare?

Remo Freuler pronto al ritorno in Serie A con l’Atalanta? Ultime notizie di mercato che riguardano il centrocampista che potrebbe approdare in Italia di nuovo nel giro dei prossimi giorni, gli ultimi di mercato. La sessione estiva chiuderà il 31 agosto e ora arrivano aggiornamenti per quello che può essere il suo futuro.

Il nome di Remo Freuler torna prepotentemente per il mercato di Serie A. Il centrocampista svizzero può essere un profilo davvero da considerare per il club bergamasco. L’Atalanta può pensare di investire in questo ruolo.

Milan: occasione Freuler

Oltre all’Atalanta c’è anche il Milan che vuole comprare un centrocampista e si valuta l’occasione Freuler che potrebbe essere un colpo da considerare seriamente nelle prossime settimane per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.