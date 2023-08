Calciomercato Juve: offerta per Lukaku, convinto il giocatore

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Lukaku che è pronta ad una nuova avventura dopo l’esperienza in Serie A con l’Inter e l’annata deludente al Chelsea l’anno prima.

Svolta importante che può arrivare nelle prossime ore per il giocatore belga che è pronto ad andare a giocare per un’altra squadra per quanto è accaduto nelle ultime settimane.

Una notizia che riguarda il futuro del giocatore che è pronto ad iniziare a giocare per un altro club dopo le ultime due stagioni vissute.

Calciomercato Serie A: Lukaku cambia squadra

Romelu Lukaku aspetta impaziente quella che sarà la sua prossima avventura in vista della prossima stagione. Il giocatore ha intenzione di andare a giocare per un’altra squadra visto che le ultime due stagioni sono stati deludenti a livello personale per la sua carriera. Perché dopo essere andato al Chelsea per oltre 100 milioni di euro è stato poi mandato via un anno dopo in prestito di nuovo in Italia perché ha deluso le aspettative. Il ritorno all’Inter però ha deluso ancora di più, dove tra infortuni e risultati personali non ha dato lo stesso apporto che ci si aspettava.

Intanto, in questa sessione di calciomercato l’Inter e la Juve hanno provato a prendere Lukaku, ma per motivi differenti ci sono stati diversi motivi per cui le trattative sono saltate. Ora però per quanto riguardo i bianconeri tutto si potrebbe riaprire. Infatti, ora il giocatore è pronto ad una nuova sfida per poter provare a riscattarsi in vista del resto della sua carriera.

Il calciomercato sta per terminare, il 31 agosto chiuderà e ci sono possibilità che diversi giocatori si possano trasferire in grandi squadre. Uno di questi può essere anche lo stesso Lukaku che può tornare in Serie A mentre Vlahovic che può lasciare la Juve.

Juventus: scambio Lukaku Vlahovic

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku pronto ad approdare alla Juventus in cambio di Vlahovic. Bisognerà prendere una decisione rapida in vista delle prossime settimane. Contatti continui tra Chelsea e Juve per provare a riallacciare i rapporti dopo la frenata dei giorni scorsi.

Resterebbe ora da convincere Vlahovic a lasciare la Juve per firmare con il Chelsea, mentre Lukaku non vedrebbe l’ora di firmare con i bianconeri.

Juventus: beffa Lukaku, ci prova il Tottenham

Si parla di un’offerta di 40 milioni più il cartellino di Lukaku alla Juve con il Chelsea che comprerebbe con questa mossa il giovane Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore però ci sono stati dei contatti con il Tottenham per Lukaku. Adesso il belga potrebbe iniziare a prendere seriamente questa possibilità.