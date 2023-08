Elisabetta Canalis, foto da urlo in versione cowgirl: Instagram ai suoi piedi

Estate negli USA per Elisabetta Canalis che si è tolta tutto è ha indossato i tipici abiti abiti di una sexy cowgirl americana.

Da qualche anno a questa parte una seconda giovinezza sembra aver bussato alle porte di Elisabetta Canalis. Dopo gli esordi come Velina per Striscia la Notizia, la modella è diventata prima showgirl e poi anche attrice. Fu proprio ad Hollywood che diede vita ad una delle sue relazioni più importanti: quella con George Clooney.

Relazione durata due anni poi, a causa di alcune divergenze, i due hanno deciso di interrompere la loro storia. Proprio l’attore è recentemente tornato a parlare della sua frequentazione con la Canalis ammettendo che l’addio è stato a causa dei loro diversi caratteri. Lui preferiva una vita tranquilla lontana dai riflettori mentre l’infuencer è sempre stata amante della vita mondana.

Dopo aver interrotto la relazione con l’otto volte nominato al Premier Oscar, la starlet ha continuato a frequentare gli Stati Uniti e lì ha conosciuto il suo ultimo ex. Si tratta del chirurgo Brian Perri, la loro relazione è durata diversi anni ed ha visto anche la showgirl diventare mamma per la prima volta. Insomma, la Canalis sembra aver proprio sviluppato un debole per gli USA. Lo dimostrano anche le sue ultime foto in vacanze.

Elisabetta Canalis in versione sexy cowgirl, vacanze a Las Vegas per la modella

Scatti da tipica cowgirl americana per l’influencer che ha deciso di passare un po’ di tempo in quel di Las Vegas. Estate in Nevada per la Canalis che ha dimostrato di saper apprezzare sia le luci scintillanti delle città che le bellezze naturali che una terra così selvaggia ha da offrire. Tuffo nel vecchio West per la modella che si è tolta tutto e ha deciso di indossare abiti semplici che mettono in mostra tutte le sue forme scolpite dal suo sport da combattimento preferito.

Abito bianco senza troppi fronzoli per Elisabetta Canalis che ha sciolto i suoi capelli al vento tenendo in mano il tipico cappello di paglia delle cavallerizze. Ma più del vestiario ad aver attirato le attenzioni dei suoi numerosissimi followers, su Instagram ne vanta 3,5 milioni, sono state le sue forme scultoree. 45 anni, li compirà il prossimo 12 agosto, e non sentirli per la soubrette che può farsi ammirare a tutti la sua invidiabile forma fisica.

Negli ultimi anni la modella ha infatti dimostrato grande amore per lo sport, in maniera particolare per la kickboxing. Disciplina da combattimento che l’ha anche vista debuttare in competizioni ufficiali dove, tra l’altro, ha anche portato a casa i primi titoli. Merito anche del suo preparatore Georgian Cimpeanu, atleta italo-romeno che sembra aver fatto breccia persino nel cuore dell’influencer.