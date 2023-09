Juventus: accordo a sorpresa, rinnova fino al 2028

La Juventus sembra che sia riuscita a chiudere un grande accordo andando a far firmare il rinnovo fino al 2028 di un giocatore che è considerato un perno fondamentale del progetto bianconero.

Sviluppi interni in casa Juve che arrivano ora che il calciomercato si è chiuso. Perché la società bianconera sembra che stia progettando al meglio la nuova stagione e valuta diverse possibilità per quanto riguarda i rinnovi.

Ci sarà la possibilità di andare a chiudere per diversi giocatori dei nuovi accordi per farli restare il più possibile a Torino. Ora è arrivata la notizia che è anche a sorpresa per quanto riguarda un nuovo giocatore blindato.

Calciomercato Juventus: rinnovi in arrivo

Era certo che la Juventus si sarebbe concentrata subito sui rinnovi dei giocatori in scadenza tra 2024 e 2025 una volta chiuso il calciomercato. Perché c’è la seria possibilità da tempo che le trattative per i prolungamenti di contratto possano essere interferiti da altre società cambiare da un momento all’altro il futuro dei giocatori.

Tra le tante notizie di mercato ora spunta una di quelle più importanti. Perché la Juventus sta provando di tutto per ottenere la firma del giocatore il prima possibile e ora sembra esserci la bozza per l’accordo definitivo tra le parti.

Juventus: Gatti rinnova fino al 2028

Federico Gatti è già un fedelissimo di Allegri alla Juventus e punta al rinnovo. Il centrale è arrivato soltanto lo scorso anno e ora può già pensare di estendere ancora il suo contratto con la società bianconera.

Allegri ha grande considerazione di Gatti che per questo può rinnovare nel giro di qualche giorno fino 2028. Appuntamento dei suoi agenti con Giuntoli nella seconda metà di settembre per definire tutti i dettagli e annunciarlo.

Juventus: Gatti rinnova e si prende il posto da titolare

In questo inizio di stagione Federico Gatti è rimasto in panchina nelle prime due partite con Udinese e Bologna, lasciando campo ad Alex Sandro. La svolta è arrivata proprio nell’ultima giornata di campionato prima della sosta, contro l’Empoli, dove il giocatore si è messo in mostra con una grande prestazione.

Adesso Gatti è in fiducia e per questo motivo Allegri è pronto a lanciarlo titolare subito anche dopo la sosta Nazionali contro la Lazio. Solo una distorsione alla caviglia per il centrale della Juve che ora recupererà al meglio e poi tornerà a fare ciò che ama di più.