Roma: Mourinho contro la società, l’hanno fatto di nuovo

Il progetto della Roma di José Mourinho va avanti per un altro anno ancora. Il tecnico portoghese sta durando sulla panchina dei giallorossi e guarda avanti con fiducia.

Situazione particolare quella he sta vivendo la società capitolino con l’allenatore che più di una volta ha palesato i suoi malumori riguardo le scelte che sarebbero state prese per questo progetto.

Adesso il mercato è finito ma allo stesso tempo c’è in casa Roma la possibilità concreta di arrivare ad un cambio di rotta importante in vista dei prossimi anni. Ci sono dei nuovi aggiornamenti al riguardo.

Calciomercato Roma: acquisti e cessioni di Mourinho

La Roma è stata una delle società italiane più attive sul mercato estivo appena concluso a causa dei continui colpi. Acquisti e cessioni per la Roma che sembrano aver fatto alzare l’asticella ancora di più in vista di queste prossime trattative. Perché c’è l’intenzione di dover raggiungere qualcosa di importante con i giocatori arrivati.

Ci sono sempre diverse esigenze nelle trattative di mercato e per questo motivo la società ora vuole capirne di più per quanto riguarda il futuro del tecnico portoghese. Mourinho non ha ancora rinnovato e ora la trattativa si fa spinosa per quanto accaduto.

Roma: Mourinho scontento

Anche quest’anno la società sembra aver fatto di testa propria senza consultare o aspettare che la Roma riesca ad uscire da questa situazione con Mourinho. L’allenatore, infatti, è stato snobbato nelle varie trattative. Si è chiusa la possibilità di prendere nuovi giocatori e per questo ora il club attende di capire tutti i movimenti che hanno portato il tecnico a reagire così.

Già negli altri anni la Roma ha preferito fare colpi di basso prezzo e non pensare alle richieste del proprio allenatore José Mourinho che ha voglia di rivalsa.

Roma: Mourinho carica l’ambiente

L’ambiente in casa Roma non è dei migliori visto che il club giallorosso allenato da José Mourinho ha totalizzato soltanto 1 punto nelle prime 3 giornate (sconfitte con Verona e Milan, pari con la Salernitana). La società non sembra convinta di quello che sta facendo il tecnico che vuole guardare avanti con positività.

Grande feeling tra i nuovi e i vecchi giocatori, ma non basta per Mourinho che vuole vedere una Roma maggiormente competitiva in queste prossime settimane. Dopo la sosta la società e i tifosi si aspettano di vedere tutt’altro.