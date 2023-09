Ilary Blasi, scoppia il caos davanti a tutti: “Basta” | Tutti a bocca aperta

L’ex moglie di Francesco Totti sfoggia un nuovo look a margine di una serata mondana nella sua Roma: social scatenati

Non bastavano le mille e una speculazioni sul suo controverso divorzio con Francesco Totti, che si sta consumando attraverso una battaglia legale senza esclusione di colpi.

Non bastavano i paparazzi – per la verità sempre e da sempre attivi sulla sua figura, anche quando non si trattava di immortalarla con una nuova fiamma – a far parlare di lei. Infine, non bastavano i sensazionalismi legati alla sua ‘nuova’ vita privata, che sembra ormai ben avviata con l’imprenditore Bastian Muller.

Ilary Blasi, una delle donne più famose e più apprezzate dal grande pubblico, non è apparentemente libera nemmeno di cambiare look. Di modificare il colore dei capelli. Approfittando di una serata di libertà, nel corso di una cena consumata nella prestigiosa terrazza del ristorante Bulgari a Roma – uno dei più esclusivi della Capitale – l’avvenente showgirl non è passata inosservata.

Oltre ad un vestitino corto che ha risaltato le sue splendide gambe, e sfoggiando contestualmente degli insospettabili stivali chiaramente autunnali, Ilary si è mostrata con un insolito colorito di capelli castano. Tradizionalmente abituati a vederla splendere nel suo luminoso biondo, la conduttrice ha fatto parlare di sè per motivi opposti e contrari. C’è chi ha mostrato di apprezzare enormemente questa modifica e chi invece si è un po’ malignamente concentrato su altro.

Ilary Blasi, fans scatenati: c’è chi non ne può più

Forse i due partiti di utenti – l’ex ‘Letterina’ può contare su ben 2,2 milioni di followers su Instagram – , portatori di opinioni differenti sulla sua nuova figura, si possono dividere anche cronologicamente. Nel senso che lo shooting dalla terrazza del ristorante ha inizialmente raccolto solamente consensi. Passata qualche ora, col numero di like che nel frattempo non manteneva l’incessante ritmo sostenuto all’inizio, sono arrivate le prime stilettate. Delle bordate che non possono aver fatto piacere all’affascinante modella.

“Ti prego basta con la chirurgia plastica, sembri Nina Moric“; e ancora: “Ti stai trasformando nel Ken umano“. Questo il tenore dei commenti rilasciati sotto la foto da tutti quelli che hanno preso a pretesto la tinta castana per attaccare personalmente la showgirl.

Ovviamente llary non ha sprecato il suo tempo a rispondere, ma il clima attorno a lei, sopratuttto da parte di quelli che hanno preso nettamente posizione a favore dell’ex Capitano della Roma nel divorzio mediatico che va in onda quasi tutti i giorni, si sta facendo pesante. Ilary però ha le spalle larghe: figuriamoci se si lascia spaventare da qualche malevolo utente.