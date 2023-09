Calciomercato, si dimette l’allenatore: torna Gattuso

Dopo l’annuncio ufficiale di Fabio Grosso al Lione, ora Rino Gattuso è voglioso di una nuova avventura: si dimette l’allenatore, ecco l’opportunità

La sua avventura al Valencia è finita nel peggiore dei modi con le dimissioni dell’allenatore calabrese. Ora Rino Gattuso non vede l’ora di intraprendere un nuovo percorso formativo alla guida di un top club europeo.

L’ex Napoli è stato vicinissimo alla panchina del Lione, che ha poi virato sull’altro profilo italiano Fabio Grosso. Quest’ultimo è stato anche un calciatore della squadra francese conoscendo già l’ambiente. Ora per l’allenatore italiano potrebbe aprirsi a sorpresa una nuova pista: può tornare protagonista con il lavoro in regia del suo noto agente, Jorge Mendes, che gli sta trovando la sistemazione adeguata per mettersi subito al lavoro. Tutto cambia in fretta: chiusa una porta, si potrebbe aprire a breve un portone sempre in terra francese per la gioia dell’allenatore italiano.

Calciomercato, Gattuso è pronto per una nuova avventura

L’allenatore italiano potrebbe essere accostato alla nuova compagine francese. Nelle ultime ore tutto è cambiato: a sorpresa è andato via l’allenatore con la scelta insolita. Ecco come sta succedendo in questi minuti, una voglia immensa di tornare a fare il suo calcio tipico.

Pochi minuti fa sono arrivate le dimissioni di Marcelino dalla panchina del Marsiglia. Dopo Igor Tudor, che ha portato i francesi alla qualificazione in Europa League, ecco che un altro allenatore va via dalla compagine francese. Ora Rino Gattuso potrebbe essere un sostituto all’altezza della squadra di Ligue1 che vuole tornare alla ribalta dopo qualche settimana altalenante. L’allenatore italiano è voglioso di accettare un nuovo percorso davvero suggestivo: il Marsiglia potrebbe essere la sua nuova occasione.

Rino Gattuso vorrebbe subito tornare protagonista mettendosi al lavoro con un nuovo progetto suggestivo. Un momento totale per essere di nuovo al centro dell’attenzione dopo qualche mese lontano dai campi di gioco.

L’allenatore calabrese è pronto per una nuova avventura: è stato ad un passo dal Lione, ma ora potrebbe ripartire con un progetto entusiasmante. In Europa League sulla panchina del Marsiglia contro l’Ajax si siederà Papin, allenatore ad interim. Un cambiamento totale ancora una volta in una squadra francese: l’allenatore italiano vorrebbe subito rientrare nel giro per farsi apprezzare nuovamente nel calcio che conta.