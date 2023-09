Décolleté esplosivo, delirio per Monica Bertini

Monica Bertini è una delle rivelazioni più piacevoli che i social abbiano portato alla ribalta di recente: ecco perché

Per quanto l’estate sia in procinto di finire, Monica Bertini sta sfruttando ogni singolo giorno utile per deliziare i suoi seguaci. In che modo? Nel modo che le riesce meglio. Ovvero con foto in costume e sorriso smagliante in bella vista. Una combinazione letale, che nel giro di poche ore ha fatto impazzire tutti i seguaci.

Nata a Parma nel 1983, e di mestiere fa la giornalista. Per quanto i suoi hobby siano molteplici, dalla natura passando per lo sport, il calcio è ciò che le ha permesso di trasformare la sua passione in un lavoro. I suoi primi passi nel settore li ha mossi tramite l’Università, che le ha permesso di approdare a Milano. Città nota per essere ricca di opportunità professionali di grande valore.

Dopo aver visto più volte il suo profilo, sorge spontaneo un dubbio: è single? Come volevasi dimostrare, per la gioia di chi sperava nel colpo grosso, sembrerebbe essere felicemente impegnata. Il nome che è stato fatto potrebbe rievocare dei dolci ricordi nei confronti di tutti gli appassionati di calcio. In particolar modo per gli interisti sfegatati.

Attento Ausilio! Monica Bertini lascia senza fiato

A quanto pare il suo “misterioso” partner è Piero Ausilio, che dopo anni di onorato servizio all’Inter ha deciso di ottenere soddisfazioni su soddisfazioni anche fuori dal terreno di gioco. Non gli è andata sicuramente male, vedendo la sua (presunta) compagna di vita attuale. Non ci sono ovviamente prove che confermino la veridicità della loro relazione, ma sembra che i due siano stati visti in intimità nei pressi di Milano.

Ipotesi piuttosto plausibile, se consideriamo che la meta in questione accomuna entrambi per via del loro lavoro. Lei giornalista di successo, lui direttore sportivo altrettanto di successo.

Il profilo Instagram di Monica Bertini è seguito da mezzo milione di persone. Una cifra esorbitante, se si considera la concorrenza a cui le influencer e figure femminili varie sono costantemente esposte. Questo suo scatto, per semplicità e naturalezza, è senza alcuna ombra di dubbio uno dei suoi migliori post in assoluto.

Occhiali da sole e scollatura da paura, per via del suo costume da bagno. Questi ultimi giorni di estate dopo il post che ha pubblicato vedranno un’impennata ulteriore delle temperature: provare per credere.