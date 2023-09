Inter: guaio per Inzaghi

Brutte notizie per l’Inter: il giocatore non partirà con la squadra per la trasferta di Champions League contro la Real Sociedad.

Infiammazione al tendine per il calciatore che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico, che studia dei cambi rispetto alla formazione schierata contro il Milan in campionato, dovrà fare a meno del giocatore che non partirà per la Spagna insieme al resto della rosa. Un guaio non di poco conto per il tecnico visto che questo infortunio rischia di far saltare al giocatore anche la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma domenica 24 alle ore 12.30.

L’allenatore dell’Inter perde un giocatore per la sfida di Champions League contro la Real Sociedad. Assenza non di poco conto per Inzaghi che era pronto a mandarlo in campo dal primo minuto per far rifiatare il titolare. Adesso dovrà fare altre valutazioni, ecco le ultimissime riguardo la probabile formazione Inter che scenderà domani in campo allo stadio San Sebastian.

Inter: salta la sfida di Champions League, le ultime novità

A fermare il giocatore è un problema fisico accusato già durante le gare di qualificazione con la sua Nazionale. La presenza in panchina nel derby, di sabato scorsa, aveva fatto sperare i tifosi e invece il calciatore non è ancora recuperato. Ecco perché salterà la trasferta spagnola.

Questo nuovo infortunio non consentirà a Simone Inzaghi di utilizzarlo per la sfida di Champions contro la Real Sociedad. L’assenza certa con l’Inter di Juan Cuadrado cambia i piani del tecnico che punterà su altri giocatori per questo esordio stagionale in Champions League. Ecco le ultimissime notizie in merito alla probabile formazione che scenderà in campo domani.

Inter: quando torna Cuadrado?

Non sono stati resi noti i tempi di recupero di Juan Cuadrado che soffre di un’infiammazione al tendine del ginocchio. Un problema non di poco conto visto che il colombiano non riesce ad allenarsi con continuità ecco perché, fino a questo momento, ha giocato solo sessantadue minuti con la maglia dei nerazzurri. Almeno per il momento, dunque, Inzaghi dovrà dare fiducia a Dumfries che sarà ancora titolare sia in campionato che in Champions League. Per la sfida di domani, intanto, sono pronte tre novità: ecco le ultimissime sulla probabile formazione Inter contro la Real Sociedad.

Probabile formazione Inter: non c’è Cuadrado, ecco le scelte di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Inzaghi è pronto a far esordire dal primo minuto con l’Inter tre nuovi acquisti: Pavard, Carlos Augusto ed Arnautovic. Sono queste le indicazioni che arrivano da Appiano Gentile con l’allenatore che non vuole fallire questo appuntamento. Turnover oculato, dunque, per Inzaghi che darà fiducia ai tre nuovi arrivati nel corso della sessione estiva di calciomercato.