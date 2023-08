Calciomercato, dalla Juventus alla Serie B: affare chiuso

La Juventus continua ad essere attiva sul fronte calciomercato: che parabola discendente, ecco dove giocherà in Serie B

La carriera da calciatore professionista ad alti livelli spesso può durare davvero un attimo. Basta un infortunio o un progetto scelto che va male e ti ritrovi fuori dai giochi in maniera rapida ed indolore. Ora dalla Juventus può ritrovarsi persino in Serie B: ecco dove giocherà.

Per tanti anni la sua carriera è stata costellata da gravi infortuni che gli hanno impedito di dimostrare tutto il suo reale valore tecnico. Ora può ripartire con entusiasmo dalla Serie B sposando un progetto alquanto avvincente: ormai ci siamo, c’è stato già l’incontro in giornata. L’affare si avvia alla conclusione, la verità è uscita fuori soltanto pochi minuti dall’esperto di calciomercato twittando sul suo profilo ufficiale.

Calciomercato, incontro in giornata: può arrivare subito in Serie B

L’affare potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore: la decisione spetterà soltanto al giocatore di proprietà della Juventus. Un innesto di qualità in cadetteria rinforzando il reparto offensivo con l’ex nazionale croato, che faceva parte anche della spedizione entusiasmante ai Mondiali nel 2018.

Come svelato pochi minuti fa dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, c’è stato un incontro a sorpresa in giornata per Marko Pjaca. Il talentuoso giocatore croato, che ha militato con la maglia dell’Empoli nella scorsa stagione, è pronto anche ad accettare il progetto avvincente del Pisa in Serie B. Un colpo di scena incredibile per l’attaccante di proprietà dei bianconeri, che ha dovuto attraversare numerosi problemi fisici nel corso della sua carriera.

Di lui si parlava di un gran bene appena arrivato a Torino, ma ha tradito le aspettative. Spesso infortunato, ha provato a farsi le ossa in giro in prestito vestendo le maglie di Fiorentina, Genoa, Torino e infine Empoli non trovando nemmeno la via del gol in Serie A lo scorso anno.

Sulle sue tracce ci sono anche diversi club turchi pronti a scommettere sulle sue qualità, ma pochi minuti fa Pedullà ha twittato la notizia dell’incontro avvenuto in giornata. Ora la decisione spetterà soltanto a lui per scegliere così la nuova squadra, il Pisa, che milita in Serie B. Classe 1995, è stato anche vice-campione del Mondo nel 2018 venendo convocato dalla nazionale croata. Poi la sua parabola è stata sempre via via discendente fino ai giorni nostri con le proposte provenienti dalla cadetteria.