Calciomercato, offerta pazza: 40 milioni subito in Serie A

Il Genoa sta cercando di conquistare punti importanti per arrivare a centrare la salvezza. In questa prima parte di stagione si sta mettendo in mostra il centrale Dragusin, classe 2002 che è cresciuto con la maglia della Juventus. Come riportato dal portale NewcastleWorld.com i Magpies potrebbero pensare a lui sborsando a sorpresa 40 milioni per aggirare la concorrenza di Tottenham e Crystal Palace. Sarebbe una plusvalenza da urlo per il club ligure, che vuole confermarsi su grandi palcoscenici come la sua storia insegna.

Il Genoa ha riscattato il centrale difensivo dalla Juventus per circa 6 milioni di euro più bonus da 2 dpo il prestito di sei mesi. Il classe 2002 è diventato sempre più centrale nel progetto del Grifone, conquistando così la fiducia di Gilardino. Ora le big d’Europa continuano a pensare al centrale rumeno, che può vantare già una grande esperienza a livello nazionale.

