Via da Londra per trasferirsi alla Juve, rinforzo super per Allegri

Giuntoli rompe gli indugi e lancia l’assalto al calciatore: Allegri lo ha messo in cima alla lista, l’operazione può decollare.

L’attesa, per Cristiano Giuntoli, è finalmente terminata. Lo impone un inizio di campionato in cui qualcosa alla Juve sembra mancare, ma anche alcuni fattori che accelerano un cambio di rotta.

Dopo un mercato mirato a colmare un vuoto nelle casse bianconere, arrivano però notizie che possono cambiare gli scenari. Il caos Pogba impone infatti di valutare ulteriori innesti, e la possibili ricapitalizzazione del club potrebbe garantire agli uomini di mercato liquidità da investire. Giuntoli è già pronto a valutare diverse opportunità, ma sa bene di non poter sbagliare e di dover accontentare sia Max Allegri che il club, ancora convinto dalla necessità di investire ma senza errori e grossi esborsi.

I pezzi si incastrano quindi, e voci in arrivo dall’estero raccontano di una possibilità concreta da parte della Juve di poter chiudere il colpo. L’obiettivo dei bianconeri sta infatti trovando poco spazio, vorrebbe partire per tentare una nuova esperienza e sarebbe ben lieto di trasferirsi alla Juve. Giuntoli è quindi pronto al blitz, gennaio può essere il mese giusto per un rinforzo atteso ormai da tempo da Max Allegri.

Juve, si può chiudere: c’è il sì del calciatore

Allegri rischia nuovamente di essere in bilico. Il blackout contro il Sassuolo ha infatti risvegliato quelle sensazioni negative di alcuni tifosi, che hanno momentaneamente smesso di criticare il tecnico ma vogliono risultati e buone prestazioni.

Alla Continassa sono consapevoli di dover centrare almeno la qualificazione in Champions, ma dopo aver dato fiducia ad Allegri, e aver disatteso le richieste di un tecnico che avrebbe voluto almeno un centrocampista, vorrebbero provare ad accontentarlo. Fra i tanti nomi sfumati in estate resiste infatti la candidatura di un calciatore che ormai da anni l’allenatore chiede al suo club, e gennaio potrebbe essere il mese giusto.

Secondo quanto riportato da Diariogol, Partey avrebbe chiesto la cessione. Una decisione maturata dopo le scelte di Arteta, per il quale il centrocampista non sembra indispensabile e con il quale l’ex Atletico gioca pochissimo. Dietro alla decisione già comunicata ai Gunners potrebbe quindi esserci la Juve, ma anche una concorrente non da poco.

Pare infatti che Simeone sia deciso a riportare a Madrid il centrocampista, destinato a prendere il posto di Witsel che potrebbe salutare. Un bel duello quindi, ma Allegri non può più attendere. Serve un centrocampista alla Juve, e Giuntoli si prepara ad un blitz da imbastire già nelle prossime settimane.