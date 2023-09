Clamorosa squalifica: 23 positivi al doping, stop di anni

Clamoroso quanto accaduto in queste ore con le sentenze che sono arrivate per tantissimi sportivi che sono stati squalificati riguardo la questione doping.

Caso doping: scoppia un caso clamoroso

Doping: 23 squalifiche pesanti

Dopo il mondo del calcio e la Serie A col caso Pogba ora anche il ciclismo è finito in una situazione spiacevole. Perché sono ben 23 gli atleti che sono stati squalificati oggi dalla Procura Nazionale Antidoping e ben 9 di questi atleti squalificati fanno parte della sezione tesserati della Federciclismo. Svelati anche i nomi e le squalifiche:

Luigi Ferritto squalifica con scadenza al 25 aprile 2026, dopo essere risultato positivo alla Gonadotropina Corionica Umana (hGC).

Giuseppe Maiello squalifica con scadenza al 7 maggio 2025, dopo essere risultato positivo al Furosemide.

Salvatore Manna squalifica con scadenza al 30 maggio 2025, dopo essere risultato positivo all’Eritropoietina ricombinante.

Marco Paiorisi squalifica con scadenza 24 aprile 2024, dopo essere risultato positivo al Prednisolone.

Ad Antonino Rubino squalifica con con decorrenza dal 2029 e fine pena 2044, per violazione dell’articolo 11.14 del Codice Sportivo Antidoping.

Edoardo Francesco Faresin squalifica con scadenza all’11 maggio 2026, dopo essere risultato positivo all’Eritropoietina ricombinante.

Silvio Guida squalifica con scadenza al 19 giugno 2026, per violazione dell’articolo 2.3 del Codice Sportivo Antidoping.

Gianpietro D’Antuoni squalifica con scadenza 12 luglio, dopo essere risultato positivo all’Eritropoietina ricombinante.

Ivan Alibrandi squalifica con scadenza al 17 luglio 2026, per violazione dell’articolo 2.3 del Codice Sportivo Antidoping.

Caso doping: anche Pogba in attesa di squalifica

Come in ogni sport e anche il calcio che è venuto fuori con il caso Pogba in Serie A in queste ultime settimane, anche il ciclismo è spesso inciampato in queste dinamiche di doping che tanto hanno fatto discutere anche per i più grandi corridori. Adesso, per quanto riguarda il giocatore francese della Juventus bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire che tipo di sanzione arriverà.