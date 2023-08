Calciomercato: Gnonto vuole gli azzurri, è scontro con il Leeds

Willy Gnonto in Serie A è ancora possibile? Ecco le ultimissime notizie relative al futuro del giovane attaccante di proprietà del Leeds.

C’è una novità in merito al destino del calciatore scuola Inter che è attualmente legato al Leeds United. Gli inglesi non intendono liberare il calciatore che è un punto di riferimento della squadra inglese che ha come obiettivo quello di ritornare in Premier League. La stagione in Championship non è iniziata al meglio con la squadra che ha totalizzato un solo punto in due partite. Adesso il giocatore spinge per la cessione in questa sessione di calciomercato estiva 2023: ecco dove vuole andare Gnonto.

E’ corsa contro il tempo per Willy Gnonto che vuole lasciare subito il Leeds. Le sue ambizioni sono altre, il calciatore non vuole continuare la sua avventura in inglese in Serie B. Ha voglia di confrontarsi con palcoscenici più importanti ed è per questo motivo che il suo agente sta lavorando per favorire il suo trasferimento in un’altra società nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. C’è la possibilità di vedere Gnonto in Serie A? Ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa.

Calciomercato: Gnonto via dal Ledds, ecco dove sta andando

Al Leeds è scoppiato il caso Gnonto. Il 19enne ha deciso di non prendere parte alla sfida contro il Birmingham. E’ uno scontro aperto con la società che non intende cedere il calciatore in questa sessione di mercato 2023. L’obiettivo del club è quello di evitare su un addio che creerebbe non pochi problemi alla rosa. Le qualità del calciatore possono fare la differenza in un campionato come la Championship.

Intanto, emergono le prime indiscrezioni in merito alla decisione di Gnonto che ha già deciso la sua prossima destinazione. Il calciatore è pronto a firmare con gli azzurri e a lasciare il Leeds in questo calciomercato. La trattativa è ancora possibile ma serve uno sforzo da parte della società.

Messe da parte le ipotesi italiani, gli agenti del calciatore sono a lavoro per portare all’Everton Gnonto. E’ questa la notizia riportata da Gazzetta.it che conferma le indiscrezioni emerse anche in Inghilterra.

Calciomercato: niente Serie A, Gnonto vuole andare all’Everton

La società ha già informato il giocatore che non intende cederlo. Il club attraverso un comunicato ha reso noto anche i dettagli dell’incontro avuti con i rappresentanti del calciatore. Servirà solo una super offerta, da oltre 20 milioni, per strappare al Leeds Gnonto e portarlo all’Everton. Una questione spinosa che andrà risolta nei prossimi giorni, prima della chiusura ufficiale del calciomercato.