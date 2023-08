Dalla Juve alla Lazio, Sarri esulta: affare fatto

La Lazio mette a segno un altro colpo importante per il proprio calciomercato con Sarri che vede soddisfatta la sua richiesta.

Dopo un inizio di calciomercato in sordina, la Lazio sta spingendo sull’acceleratore per cercare di chiudere quelle operazioni necessarie a fornire a Maurizio Sarri una rosa di alto livello.

La partenza di Milinkovic-Savic verso l’Arabia Saudita e le voci delle possibili cessioni di Luis Alberto e Ciro Immobile, avevano movimentato la piazza biancoceleste che non aveva ancora visto acquisti di rilievo da parte della dirigenza.

Ora la Lazio sta ingranando la quinta per quello che riguarda il mercato in entrata, andando a regalare al tecnico colpi di alto livello. Un operato che è anche apprezzato dai tifosi che sui social stanno elogiando il lavoro della società per i colpi messi a segno.

Proprio in queste ore si definisce il passaggio di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio dalla Juventus. Due acquisti che vanno a rinforzare la squadra proprio a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato.

Calciomercato Lazio, affare fatto: doppio colpo dalla Juventus

Due innesti importanti per il club capitolino che va ad aumentare il tasso di quantità e qualità a disposizione del proprio allenatore in una stagione che vedrà i biancocelesti tornare in Champions League. Il terzino sinistro torna di fatto nella capitale dopo sei mesi passati a disposizione di Maurizio Sarri nella stagione passata. Il giocatore stesso ha spinto per tornare in biancoceleste essendo anche un grande tifoso della squadra capitolina.

Lo stesso Rovella ha spinto per arrivare alla Lazio. Il centrocampista, reduce da una stagione di buon livello con il Monza, sa che con Sarri può fare il definitivo salto di qualità avendo anche l’opportunità di giocare la Champions League.

Classe 2001, la mezzala rappresenta anche un rimpianto per molti tifosi della Juventus che sui social non hanno apprezzato l’operazione in uscita da parte della società, ritenendo Rovella un possibile prospetto futuro della nostra nazionale.

Per quello che riguarda gli investimenti portati avanti da Lotito per rinforzare la Lazio, c’è stato un programma di esborso di circa 21 milioni di euro. I due calciatori arrivano infatti alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Il laterale verrà riscattato per una somma intorno ai 4 milioni di euro, mentre il centrocampista resterà alla Lazio una volta versata la cifra di 17 milioni. Un doppio colpo che Sarri aspettava da tempo e che ora può godersi già in vista dell’esordio in campionato a Lecce.