Calciomercato: hanno scelto Grosso, è il nuovo allenatore

Iniziano ad arrivare notizie per quanto riguarda il mondo degli allenatori. C’è la svolta a sorpresa per la panchina di un top club con la scelta di Fabio Grosso arrivata in queste ore.

La questione sembra essersi sbloccata da un momento all’altro e ha portato ad una decisione importante per quello che sarà il futuro della panchina del club che ora ha l’obiettivo fissato.

Bisogna rialzarsi perché da questa situazione non c’è scampo e ora il nuovo allenatore è pronto e mettere la sua mano per provare ad andare avanti al meglio possibile.

Calciomercato: hanno scelto Grosso come allenatore

Il giovane tecnico che è in rampa di lancio è pronto ad iniziare una nuova avventura, ma non tanto nuova dopotutto. Perché per Fabio Grosso è un ritorno al passato ricordando e ripercorrendo la sua carriera da calciatore. Questa volta ci ritornerà da allenatore e non vede l’ora di iniziare. Questa volta però non era rientrato tra le prime scelte, anzi, c’era la chiusura ormai vicina con un altro allenatore che è stato anche un suo grandissimo compagno di viaggio in quel Mondiale 2006 indimenticabile dell’Italia.

Proprio dopo quel Mondiale che Grosso ebbe una grande opportunità da calciatore e questa volta vuole ritornare per confermare quel legame anche da allenatore. Una situazione di mercato davvero particolare perché fino a poche ore fa avanti a lui c’era un suo amico ed ex compagno di Nazionale che attendeva solo il momento decisivo per la firma e l’ufficialità. Questa volta però è saltato tutto per Gennaro Gattuso con il Lione che ha scelto l’ex terzino di Inter e Juve.

Lione: Grosso nuovo allenatore

Era ormai tutto fatto negli accordi con il tecnico calabrese ex Milan e Napoli. Perché, dopo l’esonero di Laurent Blanc, il Lione aveva scelto Gattuso come nuovo allenatore prima però che nella lista dei desideri di John Textor venisse in mente il giovane allenatore Fabio Grosso che lo scorso anno ha portato il Frosinone in Serie A con la vittoria del campionato di B.

Grosso al Lione ci passò da calciatore proprio l’anno dopo il Mondiale e ci restò fino al 2009. Adesso è pronto a tornare ma con un ruolo completamente diverso, quello dell’allenatore. Secondo anche L’Equipe ormai ci siamo per l’accordo definitivo.

Fabio Grosso allenatore del Lione: la svolta

Fabio Grosso diventerà il nuovo allenatore del Lione al posto di Gattuso e avrà il duro compito di ottenere risultati ed entrare subito nella testa dei giocatori per uscire da questo momento. Il club francese si ritrova all’ultimo posto con 1 solo punto dopo 4 giornate.