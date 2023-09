Calciomercato: colpo Juventus, scelto il post Pogba

Aggiornamenti di mercato che riguardano il futuro della Juventus che è pronta a chiudere un nuovo acquisto dopo il caso Pogba. Ci sono aggiornamenti sul nuovo colpo.

Il club bianconero sta cercando di capire come andrà a finire questa vicenda che è finita nel peggiore dei modi possibili. Nessuno si aspettava quanto potesse accadere, perché ora ci sono delle novità a riguardo.

Si cerca di capire quale sarà la situazione migliore possibile da risolvere per poter capire come andrà a finire la vicenda del centrocampista francese che potrebbe essersi rovinato la carriera.

Calciomercato Juventus: addio a Pogba, nuovo arrivo

Situazione difficilissima quella che sta vivendo Pogba con la Juventus. Il calciatore bianconero ha intenzione di mettersi alle spalle questa situazione e provare a reagire, ma bisognerà prima aspettare la decisione che verrò presa dalla Giustizia. Adesso anche la società bianconera aspetta quello che può essere il futuro del giocatore che rischia una maxi squalifica.

Cosi facendo la Juventus dovrà trovare una soluzione e si valutano diverse occasioni. Spuntano ora nuove piste di mercato già per gennaio che la società pensa di valutare per il post Pogba.

Juventus: 4 colpi nel mirino

Sono 4 i giocatori che la Juventus ha messo nel mirino per poter chiudere un nuovo colpo a centrocampo e risolvere al meglio la situazione. Ci sarà una carenza in quest’anno che potrebbe essere decisiva per la stagione in corso. Per questo motivo la Juve pensa di sostituire Pogba con un nuovo arrivo: Thuram, Samardzic, Kone o Diarra.

Nelle prossime ore si attiverà subito il nuovo direttore Cristiano Giuntoli che, come rivelato da Tuttosport, ha messo questi 4 giocatori nel mirino e punta a chiudere dei nuovi acquisti dopo il caso di Pogba. Infatti, il giocatore è ormai sparito dai radar e sarà sostituito da un giovane talento: Diarra, Thuram, Kone o Samardzic.

Calciomercato Juve: Samardzic la prima scelta

La Juventus ha diversi obiettivi tra le mani ma c’è Samardzic che è la prima scelta di Giuntoli e del club bianconero. Infatti, il ds nuovo è pronto a chiudere un nuovo grande affare in visto del prossimo anno. C’è la voglia di chiudere un colpo importante e quello del talento dell’Udinese sembra il nome giusto.

In questi mesi è stato ad un passo dall’Inter e ora potrebbe approdare in bianconero in vista del prossimo anno. Samardzic ha voglia di firmare per una grande squadra e la Juve potrebbe essere l’occasione giusta.