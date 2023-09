Tre indizi fanno una prova: addio Inter già scritto

Ci sono tre indizi abbastanza eloquenti che suggeriscono l’addio di un giocatore di proprietà dell’Inter al termine della stagione in corso

Il Derby della Madonnina si avvicina a grandi falcate. Sabato 16 settembre si affronteranno quelle che hanno dimostrato di essere le squadre più in forma del campionato al momento. I pronostici vedono leggermente favorita l’Inter targata mister Simone Inzaghi, anche per via degli infortuni che stanno colpendo la truppa di Stefano Pioli.

Si preannuncia comunque uno scontro estremamente equilibrati e ricco di ribaltamenti di fronte. Che vinca il migliore, insomma. Le cugine milanesi, dal canto loro, presentano lo stesso obiettivo: conquistare il ventesimo Scudetto e la seconda stella. Entrambe le compagini hanno a disposizione delle rose in grado, almeno sulla carta, di lottare per il principale titolo nazionale.

La differenza la faranno probabilmente gli allenatori. Fresco di rinnovo fino al 2025, Simone Inzaghi sta proseguendo in maniera ottimale il lavoro più che positivo svolto nella passata stagione. I nerazzurri si sono già lasciati alle spalle la delusione per il mancato trionfo in Champions League, con la consapevolezza di aver dato il massimo fino all’ultimo secondo.

Il trainer piacentino ha trovato nel giro di poco tempo la chiave per permettere ai nuovi arrivati di integrarsi in fretta nel contesto milanese. Al di là di alcune complicazioni inaspettate, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta si è resa protagonista di una buona sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, addio a fine stagione per Mkhitaryan: ecco i tre indizi che fanno una prova

Il colpo più importante è stato senz’altro Benjamin Pavard per il post Skriniar, ma sono importanti pure gli affari Davide Frattesi e Marcus Thuram, a cui bisogna aggiungere profili del calibro di Yann Sommer, Carlos Augusto e Juan Cuadrado. Hanno fatto le valigie, invece, alcuni giocatori di grande esperienza come Edin Dzeko e Marcelo Brozovic. E la prossima estate potrebbe toccare la stessa sorte a Henrikh Mkhitaryan.

Il contratto dell’armeno, infatti, terminerà il 30 giugno del 2024 e ad oggi appare assai complicato che le parti possano proseguire il percorso insieme. A tal proposito, si registrano tre indizi che suggeriscono il mancato rinnovo dell’ex Borussia Dortmund e il conseguente addio a parametro zero.

La società meneghina, entrando più nello specifico, si era praticamente assicurata le prestazioni di Lazar Samardzic dall’Udinese, prima il padre del serbo tentasse di cambiare le condizioni economiche dell’operazione. Dopodiché, durante l’ultimo giorno della finestra dei trasferimenti i nerazzurri hanno ufficializzato l’acquisto a zero di Klaassen e adesso starebbero valutando seriamente l’opzione Koopmeiners dell’Atalanta in ottica futura.

Si tratta di pedine che agiscono nello stesso ruolo di Mkhitaryan, ciò significa che molto probabilmente questa sarà l’ultima stagione dell’armeno ad Appiano Gentile. C’è di mezzo, ovviamente, pure un discorso anagrafico, considerando che Mkhitaryan il prossimo 21 gennaio compirà 35 anni. Destino segnato.

