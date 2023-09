Napoli e Inter fanno sul serio: asta aperta per l’attaccante di Serie A

Per il calciomercato di gennaio, con Napoli e Inter già protagoniste di quelle che sarà il testa a terra invernale.

Ha stregato le big in Serie A, dopo quanto fatto già nella passata stagione e Inter e Napoli, così come le altre in Italia e non solo, hanno messo gli occhi su di lui.

C’è tempo per il mercato, che aprirà nella sua sessione invernale, ma entrambi i club stanno già muovendo passi importanti per prelevarlo dal club italiano che difficilmente, visto l’assalto delle grandi del calcio italiano, riuscirà a trattenerlo.

Calciomercato, colpo in Serie A: asta aperta tra Inter e Napoli

C’è chi ha sorpreso in Serie A tra le “piccole” con Frosinone e Lecce tra le altre che hanno ottenuto buoni risultati tra le altre in Italia, ma c’è anche chi con pochi punti ottenuti fino a questo momento, ha in rosa determinati calciatori che hanno già fatto colpo tra le big d’Italia.

Tra le idee di Inter e Napoli, l’attaccante del Genoa, che fino a questo momento è riuscito a tenersi stretto il posto da titolare nonostante l’acquisto di Ruslan Malinovskyi che è arrivato in Liguria con l’idea di giocare sulla trequarti e alle spalle di Retegui.

Il posto sulla trequarti, per ora, è occupato dal cercatissimo Gudmundsson che piace parecchio a Inter e Napoli. Secondo quelli che sono i rumors di calciomercato, che arrivano anche dall’estero, potrebbe essere prelevato appunto da una delle due big d’Italia.

Rinforzo Scudetto o per il futuro: Inter e Napoli puntano Gudmundsson

Può diventare il colpo per il futuro o per rinforzarsi nell’immediato in ottica Scudetto. Inter e Napoli hanno messo nel mirino Gudmundsson, che piace anche al Siviglia come fanno sapere i colleghi di Fichajes.net, dalla Spagna.

La volontà del calciatore sarebbe quella di restare non solo al Genoa, ma anche in Serie A, terminata questa stagione. E allora per quanto riguarda il calciatore del club dei Grifoni, l’ipotesi sarebbe quella di prenderlo e lasciarlo in prestito a Genova, per permettergli di continuare il percorso di crescita con obiettivo della salvezza in Serie A, per poi godersi un’esperienza in un club di Champions League.

Calciomercato, le cifre del colpo Gudmundsson

Il Genoa non lascerà partire facilmente Albert Gudmundsson, Inter e Napoli sono avvisate. Il colpo di calciomercato per il futuro dei due club, vedrà cifre importanti per prelevarlo dal Genoa. Tant’è che il valore del suo cartellino, secondo quelle che sono le richieste della società dei Grifoni, tocca cifre vicine ai 15 milioni di euro. Per ora entrambi i club hanno avanzato proposte sui circa 6-7 milioni di euro, praticamente la metà di quanti ne chiede la società ligure.