Tacchi e calze da capogiro: Elisabetta Canalis è incontenibile

Elisabetta Canalis senza freni: tacchi e calze da capogiro per l’ex velina, i fan restano a bocca aperta.

Volto storico della televisione italiana ed una delle veline più famose lanciate dal programma Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis è stimata e apprezzata per la sua competenza, il suo carattere e soprattutto per la sua bellezza.

Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo e della tv, la Canalis ha preso parte davvero a tantissimi programmi importanti ed è stata anche co-conduttrice di tramissioni come Le Iene, Controcampo e del Festival di Sanremo. Elencare tutti i programmi e film ai quali ha preso parte l’ex velina è davvero complicato essendo davvero molti e ciò ha contribuito nettamente alla sua popolarità.

In più, Elisabetta è finita spesso sotto i riflettori del gossip per le sue relazioni con calciatori e uomini molto importanti a suo tempo come Bobo Vieri e George Clooney, attirando ancor di più l’attenzione. Ma ciò che attrae è soprattutto il suo fascino irresistibile che, nonostante la carta d’identità reciti 45 anni, non invecchia mai.

Anzi, la showgirl è sempre più bella con il passare degli anni ed anche attraverso i social riesce a mantenere alta la sua fama di vera e propria diva. E nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Elisabetta si è mostrata davvero incontenibile, lasciando i fan senza fiato con uno scatto super che ha confermato la sua bellezza senza pari.

Elisabetta Canalis irresistibile:

Attraverso i social, Elisabetta Canalis tiene aggiornati i propri fan sulla sua vita lavorativa, ma anche privata e non disdegna neppure di regalare, ogni tanto, degli scatti bollenti capaci di far restare a bocca aperta. A 45 anni, l’ex velina si conferma una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano e a conferma di ciò basta andare a vedere l’ultimo post da lei pubblicato su Instagram dove ha lasciato senza parole.

Presente alla Milano Fashion Week per sponsorizzare Calzedonia e non solo, Elisabetta ha vestito un outfit talmente pazzesco da far brillare gli occhi. Ad attirare maggiormente l’attenzione dei suoi fan, però, sono state le sue lunghe e sensuali calze nere che hanno messo in evidenza le sue gambe stupende e perfette mentre i tacchi, anch’essi da capogiro quanto le calze, le hanno dato uno slancio di sensualità unico.

Grazie ad un outfit simile, la Canalis non ha avuto problemi ad essere dominante alla Fashion Week attirando, come solo lei sa fare, tutti i riflettori su di se. Cosa gradita anche dai fan che hanno dimostrato la loro fede nei confronti della showgirl regalandole tanti likes su Instagram, lasciando anche un commento e con qualcuno che ha anche affermato scherzosamente, o forse no, di sentirsi male.

Avrà anche compiuto 45 anni lo scorso 12 settembre, ma per l’ennesima volta Elisabetta ha dimostrato che per lei l’età è solamente un numero ed i fan sanno che potranno ammirare il suo fascino ancora a lungo.