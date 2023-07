Napoli: Rudi Garcia accontentato, arriva il primo rinforzo

Il Napoli sta iniziando a ragionare con attenzione al futuro e Rudi Garcia presto si potrebbe avere il primo acquisto.

In casa Napoli si sta iniziando a ragionare con attenzione sul futuro e presto ci potrebbero essere delle novità importanti in questo senso. Rudi Garcia, infatti, è alla ricerca di rinforzi e presto questi potrebbero arrivare.

Secondo quanto riferito da Luca Cerchione sui propri canali social, il Napoli a breve potrebbe piazzare un colpo importante in questo calciomercato per accontentare Rudi Garcia. Vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro in questa trattativa.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, primo acquisto dell’era Garcia

Il Napoli sta riflettendo con attenzione sul futuro e sono diversi i movimenti che potrebbero essere fatti sia in entrata che in uscita visto che ci sarà una mini rivoluzione. Per il momento sono in corso riflessioni e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro su come i partenopei si muoveranno tra acquisti e cessioni.

Come detto in precedenza, il Napoli sembra essere ormai prossimo a chiudere un colpo di calciomercato assolutamente importante. Stando alle ultime indiscrezioni, D’Ambrosio dovrebbe approdare ai partenopei a zero visto che serve un vice Di Lorenzo. Il calciatore piace molto per la sua esperienza e duttilità e per questo motivo si tratta di una fumata bianca possibile considerando la volontà anche dello stesso giocatore.

Vedremo se alla fine si riuscirà a trovare la squadra e arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro per altri motivi. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione ad oggi e quindi presto si avranno delle novità in questo senso.

Mercato Napoli: D’Ambrosio è più di un’idea

Danilo D’Ambrosio è più di un’idea per il Napoli in questo calciomercato. Il contratto è scaduto e quindi si tratta di una possibilità a zero da seguire considerando che i partenopei sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche a destra.

Vedremo se D’Ambrosio alla fine riuscirà a vestire la maglia del Napoli in questo calciomercato oppure alla fine ci sarà un passo indietro e magari deciderà di firmare per un altro club e provare ad avere un ruolo da protagonista.