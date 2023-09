Ultim’ora Serie A, che tegola: il nuovo acquisto starà fuori per 4 mesi

L’infortunio distrugge completamente quelli che sono i piani del club, considerando i tempi di recupero lunghissimi.

Il calciatore era appena arrivato, il nuovo acquisto starà fuori per praticamente quattro mesi. La tegola è durissima, il tecnico dovrà reinventarsi qualcosa nel ruolo che gli aveva affidato da titolare, soprattutto dopo alcuni stravolgimenti che c’erano stati nel proprio reparto offensivo.

Brutte notizie quelle che arrivano in mattinata per uno dei club con alte ambizioni che, pur perdendo uno dei migliori centravanti in Serie A, aveva fatto mercato con l’intenzione di rimpiazzarlo col grande acquisto. Calciomercato che ha beffato il club perché, appena arrivato, sarà praticamente già out per infortunio.

Serie A, infortunio e tegola: la notizia dell’ultima ora

È nel corso dell’ultima ora che il club bianconero ha annunciato una tegola e non da poco, per quanto riguarda il proprio attaccante.

Arrivato nell’ultima sessione di mercato e per sostituire un titolare, le cose non sono cominciate col piede giusto, tanto da tornare praticamente dopo gennaio, considerando quelli che sono i tempi di recupero dal suo infortunio.

Arrivato con l’intento di sostituire Beto, all’Udinese non ci sarà spazio per Brenner perché l’infortunio lo costringe a restare fuori per ben 4 mesi.

Udinese, infortunio Brenner: le condizioni annunciate dal club

È il club che ha fatto sapere dell’operazione alla caviglia per il centravanti Brenner che, la società friulana aveva prelevato dalla Major League Soccer – precisamente dal Cincinnati – per affidargli un ruolo in attacco al posto di Beto.

Possibile che adesso l’Udinese tornerà sul mercato, andando verso quelle che sono le occasioni a costo zero, dal mercato degli svincolati, considerando la sessione chiusa del calciomercato nel corso della giornata di ieri. Brenner starà fuori per praticamente quattro mesi, questo è il comunicato ufficiale dell’Udinese: “Il club dell’Udinese Calcio comunica che il calciatore Brenner si è sottoposto ad un intervengo chirurgico per saturare il tendine del retto femorale alla coscia destra. L’operazione, che è stata svolta a Barcellona precisamente nella clinica del professore Cugat, è perfettamente riuscita. Toccherà adesso al calciatore, iniziare il percorso riabilitativo con una prognosi di quattro mesi. In bocca al lupo e una buona guarigione, Brenner!”

Ultime Udinese, chi gioca in attacco? Sottil ha un tandem tra le idee

Brenner era arrivato con l’intenzione di prendere il posto di Beto, le cose adesso cambieranno per Sottil che schiererà Lucca come principale soluzione in attacco per l’Udinese, andando verso di lui con Thauvin, in attesa del capitano Gerard Deulofeu, che non vede l’ora di ritornare in campo.