Insigne torna in Italia: chiusura già a gennaio

Lorenzo Insigne è sempre più vicino al suo ritorno in Serie A. Tante big d’Italia sulle sue tracce dopo l’addio commovente al Napoli

Una voglia immensa di tornare ad essere protagonista in Italia. Lorenzo Insigne ha scelto di provare una nuova avventura al Toronto giocando in Mls, ma ora il talento napoletano potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. A gennaio sarebbe pronto già per lo sbarco nel campionato italiano con un colpo di scena incredibile.

Il talento di Frattamaggiore ha vissuto stagioni memorabili con la maglia azzurra del Napoli diventando il capitano. Un simbolo totale prima del suo addio per sposare il progetto del Toronto, ma ora è pronto il suo ritorno a casa. Ha perso in questi mesi anche la Nazionale italiana, ma con l’arrivo di Luciano Spalletti come ct le cose potrebbero cambiare completamente. L’addio al Napoli non è avvenuto nel migliore dei modi, ma i tifosi azzurri l’hanno criticato spesso per i suoi errori grossolani: hanno preteso da lui sempre il massimo impegno e non gli hanno perdonato anche semplici errori sotto porta.

Calciomercato, il colpo di scena di Insigne: torna in Serie A

L’occasione è da prendere al volo per tornare ad imporsi nel campionato italiano. Lorenzo Insigne sarebbe proiettato a scegliere un progetto interessante per gli ultimi anni della sua luccicante carriera.

Come svelato da Il Giornale dello Sport, Lorenzo Insigne sarebbe sul punto di dire addio al Toronto già in ottica di gennaio. Lazio e Milan potrebbero puntare proprio sull’ex Napoli, voglioso di una nuova avventura in Serie A. Da una parte conosce molto bene Maurizio Sarri e sarebbe un ricalzo importante come vice Zaccagni, mentre dall’altra c’è Stefano Pioli pronto ad accoglierlo grazie alla sua qualità eccelsa e dopo il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il talento partenopeo non vede l’ora di tornare a sfornare prestazioni importanti: a Roma c’è anche il suo amico di sempre, Luigi Sepe, con il quale ha condiviso l’avventura con la Primavera del Napoli ormai tantissimi anni fa.

Lorenzo Insigne è pronto a riconquistare la Nazionale italiana dopo l’exploit delle passate stagioni. Si è laureato anche campione d’Europa con gli azzurri sotto la gestione Mancini: al Toronto le cose non sono andate nel verso giusto ed è arrivata anche l’ora di tornare a casa. La Serie A lo aspetta con Milan e Lazio potenziali destinazioni suggestive per il talentuoso giocatore ex Napoli.