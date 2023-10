Trasparenza che fa sognare: Laura Cremaschi, zoom inevitabile

Laura Cremaschi esalta gli ammiratori con trasparenze clamorose, la modella e showgirl è sempre micidiale nei suoi scatti

Da qualche giorno, ha compiuto 36 anni, festeggiando alla grande e raccogliendo messaggi di auguri e di amore da parte del vasto pubblico che la segue sempre con grande affetto. Laura Cremaschi si conferma sempre più una delle bellezze più apprezzate dagli italiani e non smette di farci sognare ad occhi aperti.

La modella e showgirl lombarda, che era già piuttosto nota anni fa, per aver indossato la fascia di Miss Padania da giovanissima e per essere stata una celebrità dei social per un certo periodo con i suoi sexy pronostici calcistici, è oggi una delle star indiscusse del programma Avanti un Altro. Il quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti riscuote grandissimo successo anche grazie alla sua presenza.

Prima nei panni della Bonas, quindi in quelli della Webstar, da diverse stagioni Laura tiene banco con le sue incursioni in onda che rappresentano uno dei principali motivi di interesse delle puntate della trasmissione preserale. Fascino micidiale e seducente, con uno sguardo magnetico e una silhouette sinuosa impossibile da ignorare, la ‘Cremaschina’ è insieme a Claudia Ruggeri, Francesca Brambilla e altre ancora, una delle bellezze che popolano il ‘minimondo’ degli studi del programma e che caratterizzano Avanti un Altro per un intrattenimento divertente e all’insegna della sensualità.

Laura Cremaschi, il ‘primo giorno di scuola’ è memorabile: sotto la maglietta si vede quasi tutto

Durante l’estate, gli appassionati hanno sentito eccome la mancanza di Laura sul piccolo schermo, anche se hanno potuto consolarsi con i suoi pazzeschi scatti in costume. Ora c’è una bella notizia per tutti i fan del web (oltre un milione di followers su Instagram): la nuova stagione di Avanti un Altro è in preparazione.

Il primo giorno di registrazioni delle nuove puntate come il primo giorno di scuola, come descritto da Laura nella didascalia del suo ultimo post. Che ovviamente e immancabilmente, ha qualcosa di speciale. La maglietta bianca da lei indossata è decisamente troppo trasparente e lascia intuire alla perfezione il suo lato A in intimo.

Una visione celestiale, che raccoglie like e commenti entusiasti e spinge molti a uno zoom quanto mai necessario. Laura non delude mai le attese e di sicuro per la nuova stagione avrà qualcosa di particolare in serbo per noi.