Serie A: esonero deciso, lunedì arriva Semplici

Sembra che la situazione sia davvero complicata e la decisione già presa per quanto riguarda l’esonero che arriverà per l’allenatore in Serie A in questi giorni.

Con un altro risultato non positivo la società cambierà immediatamente rotta e proverà a dare una svolta al progetto per tentare di non ritrovarsi ad affrontare una stagione complicata e deludente.

Ci sarà anche la pausa Nazionali che può essere decisiva proprio per questo passaggio di consegna, dove arriverà l’occasione di concedere tempo al nuovo allenatore in vista delle prossime settimane.

Esonero in Serie A: decisione già presa

Momento difficile che può affrontare il club di Serie A con una situazione esoneri difficile da gestire perché il club ha intenzione di cambiare totalmente tutto in vista delle prossime settimane. Vicenda che può complicarsi in queste ore quando il club valuterà se e quando mandare via l’allenatore dall’attuale incarico.

Ci sono diverse situazioni particolari e difficili da gestire, dove bisognerà capire come fare al meglio determinate scelte perché c’è la sensazione che in questo modo non si può più andare avanti. L’allenatore non riesce a far girare la squadra come la passata stagione e per questo motivo non resta altro che l’esonero se dovesse arrivare l’ennesimo cattivo risultato.

Salernitana: Sousa verso l’esonero, Monza decisivo

La prossima partita di campionato metterà di fronte Monza Salernitana che può essere decisiva per Paulo Sousa che rischia seriamente l’esonero dal club campano. L’allenatore portoghese che lo scorso anno ha ottenuto grandi risultati oggi si ritrova con 3 punti soltanto in zona retrocessione dopo 7 giornate. Alla prossima sconfitta può pagare caro.

In caso di esonero Sousa verrebbe sostituito subito, con la società che andrebbe ad approfittare della pausa Nazionali che ci sarà nei prossimi giorni per dare tempo al nuovo allenatore della Salernitana di lavorare al meglio. Si aspetta di capire quello che può essere il futuro dell’allenatore portoghese che non sembra avere più in pugno la squadra sotto tutti i punti di vista.

Allenatore Salernitana: via Sousa, Semplici o Iachini in pole

Ore contate per Paulo Sousa che può essere esonerato dalla Salernitana nelle prossime ore con il sostituto che arriverebbe subito. Ci sono già i nomi per la società che valuta Semplici come primo nome della lista e Iachini come alternativa. Occhio anche a qualche scelta totalmente a sorpresa che può arrivare da parte del club.