Calciomercato Milan, ennesimo colpo di Moncada: arriva dalla Croazia

Una rivoluzione totale in casa Milan lavorando già in ottica futura. Moncada vuole anticipare le big d’Europa: ecco il colpo a sorpresa

Un affare totale per pensare già al futuro. Il Milan vuole pensare già al futuro per arrivare sempre più in alto investendo anche in rinforzi suggestivi. Un colpo interessante per anticipare la folta concorrenza delle big d’Europa. Moncada è stato l’uomo in più del Milan dopo gli addii eccellenti di Maldini e Massara: una strategia basata sul Moneyball andando ad analizzare tutti i dati tecnici e fisici di ogni giocatore.

Due mesi da ricordare per i tifosi del Milan. Tanti colpi realizzati da parte della dirigenza rossonera che intende tornare ad essere competitiva in Serie A e in Champions. Dopo la cessione eccellente di Sandro Tonali, Moncada e D’Ottavio hanno rivoluzionare anche le strategie di mercato della società milanese. Colpi ad effetto per rinforzare il centrocampo e il reparto offensivo di Stefano Pioli. Il Milan è voglioso di arrivare in alto dopo tante stagioni da dimenticare completamente: ecco l’ingaggio a sorpresa pronto ad arrivare nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, un affare per il futuro: Moncada anticipa tutti

Ormai ci siamo: il Milan vuole competere con le altre big d’Europa anche per giovani interessanti in circolazione. Un nome a sorpresa per puntare sempre in alto: un affare possibile, ma conosciamo meglio nel dettaglio di chi si tratta.

Come svelato dall’edizione del tabloid ‘Daily Mail’, il Milan è sempre molto attivo anche per i talenti del futuro. Interessa molto da vicino il giovane attaccante Dino Klapija, classe 2006, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria ed ora è la stella dell’NK Kustosija. Sulle sue tracce ci sarebbero da tempo già i top club d’Europa, Manchester United, Chelsea, Barcellona, Juventus e Lipsia, pronti a fare follie per il talentuoso centravanti croato.

Nell’ultima stagione si è unito all’Under 17 dell’NK Kustosija per poi allenarsi con la Prima squadra per mettersi in mostra con la Nazionale croata Under 17. Gli scout delle big d’Europa hanno monitorato a lungo le sue prestazioni con la sua valutazione che si aggira già intorno ai 5 milioni di sterline. Il Lipsia sembra che sia in pole per assicurarsi le sue prestazioni, ma il Milan non intende mollare la presa. Un affare che potrebbe concretizzarsi per il futuro con la voglia dei rossoneri di puntare sempre più in alto.