Calciomercato Inter: arriva il nuovo Bale, l’annuncio

Aggiornamenti di calciomercato Inter: c’è l’annuncio da parte dell’agente riguardo la trattativa per l’arrivo in nerazzurro del nuovo Bale.

Nuove indiscrezioni di mercato che riguardano l’Inter che è sempre attenta ai giovani talenti. Dopo Bisseck, un altro ragazzo potrebbe presto arrivare in neroazzurro. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato Inter: occhi puntati sul nuovo Bale

Interlive.it ha intervistato Nima Modyr, agente di Daniel Hakans il cui acquisto è stato ‘consigliato’ all’Inter da Thomas Zilliacus, uomo d’affari finlandese. Il classe 2000 finlandese del Valerenga – lo scorso 19 giugno autore con la Nazionale maggiore di una tripletta in meno di 15′ contro San Marino – è stato paragonato nientemeno che a Gareth Bale.

Ecco le parole dell’agente di Hakans.

“Penso che non ci vorrà molto tempo per vedere esplodere totalmente Daniel. Lo conosco perfettamente, parliamo di un ragazzo disciplinato, con ottimi principi umani e dotato di grande attaccamento alla maglia. È un calciatore esplosivo, rapido e molto forte nell’uno contro uno. È in grado sia di creare veri e propri pericoli alle difese avversarie, ma ciò non lo esime dal compiere lavori difensivi”.

“L’ho visto per la prima volta un paio d’anni fa a Glasgow. Le prime cose che ho notato in lui sono la personalità, quanta dedizione ha per questo sport e l’impressionante cambio di passo di cui è dotato. Ho visto come ha giocato contro la Croazia: li ha totalmente ‘demoliti’, concedetemelo”.

È pronto per una big? “Penso proprio di si, ma devo essere sincero: dipenderebbe anche in quale tipo di contesto andrebbe a finire e quale genere di allenatore troverebbe. Da considerare, a quel punto, anche quale tipo di ruolo gli assegnerebbe, ma lo conosco fin troppo bene e penso, dunque, che sia davvero pronto al grande salto”.

Hakans all’Inter: le ultime notizie

L’Inter su Hakans? “Semplicemente perché è uno dei migliori giocatori scandinavi per il ruolo che ricopre attualmente. È un giocatore che sta facendo soltanto passi in avanti. Credo che se lo prendessero ora sarebbe il momento migliore, si trova nel pieno della sua carriera. Lo dico tranquillamente: il meglio deve ancora venire”.

Paragone con Bale? Ognuno è libero di fare i propri paragoni, di certo noi che gli siamo vicino non lo paragoniamo né a Bale né a nessun altro. La cosa più importante, per lui, è che continui a essere se stesso. Se poi parliamo di qualità come ad esempio velocità ed esplosività allora va bene, ma più che paragonarlo a qualcun altro preferiamo, ad oggi, soffermarci su ciò che in questo momento sia meglio per lui. Deve finire per arrivare, al più presto, alla miglior versione di se stesso. In fin dei conti vanta solo 4 gol in 15 presenze con la propria squadra”.