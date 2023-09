Infortunio Inter: si ferma un titolare, c’è l’annuncio

Ultimissime Inter: c’è un aggiornamento riguardo l’infermeria, un titolare si è fatto male. Guai per Simone Inzaghi, ecco le sue condizioni.

In vista della settima gara di campionato, in programma domani sera all’Arechi contro la Salernitana, Inzaghi deve fare i conti con un nuovo infortunato. C’è l’annuncio della società che, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione in merito a questo stop. Un guaio fisico da non sottovalutare per il tecnico che adesso dovrà gestire al meglio le forze dell’intera rosa per non subire nuovi blackout, come già accaduto nell’infrasettimanale di mercoledì contro il Sassuolo.

Momento delicato per l’Inter, reduce dalla prima sconfitta in campionato contro il Sassuolo. Inzaghi oltre all’emergenza in attacco, con il forfait fino a novembre di Marko Arnautovic, deve fare i conti con un altro infortunio che rischia di compromettere le scelte future del tecnico in vista del tour de force fra campionato e Champions League. Ecco l’annuncio della società che in un comunicato ha reso noto i dettagli dello stop.

Comunicato ufficiale Inter: si ferma un big, le sue condizioni

Si riempie l’infermeria dell’Inter: c’è un nuovo guaio per Simone Inzaghi che non potrà contare su uno dei top della sua squadra. L’annuncio ha scosso il tecnico e tutto l’ambiente nerazzurro: un fulmine a ciel sereno che rischia di mandare all’aria i piani dell’allenatore che era pronto a gettare nuovamente nella mischia il giocatore, colpo estivo dell’ultima sessione di calciomercato.

Infortunio per il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Il calciatore, subentrato al 68′ contro il Sassuolo al posto di Mkhitaryan, nella giornata odierna s’è sottoposto ad accertamenti strumentali a causa di un guaio fisico accusato proprio nella gara contro i neroverdi.

Ecco l’esito della visita con il comunicato ufficiale Inter sulle condizioni di Davide Frattesi.

“Nella giornata di oggi Davide Frattesi, a seguito di un affaticamento muscolare, si è sottoposto ad un controllo medico e ad esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”.

Inter, quando torna Frattesi?

Il centrocampista dell’Inter salterà sicuramente la sfida di campionato contro la Salernitana e quella di Champions League contro il Benfica. Simone Inzaghi proverà a recuperare Frattesi per il match contro il Bologna, in caso contrario potrà contare su di lui dopo la sosta per le nazionali.