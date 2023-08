Roma in vendita: i Friedkin escono allo scoperto

In queste ultime ore si è parlato molto di una possibile vendita da parte di Friedkin della Roma. Ora gli americani sono usciti allo scoperto.

Se da un lato la Roma è impegnata sul campo tra calciomercato e Serie A, dall’altro nelle ultime ore si è parlato molto di un passo indietro da parte dei proprietari americani. Una notizia che ha fatto il giro del mondo in davvero poco tempo.

Negli ultimi minuti proprio su una possibile cessione della Roma i Friedkin sono usciti allo scoperto. Un comunicato che ha come obiettivo di chiarire meglio la situazione in casa capitolina. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo.

Roma in vendita? C’è l’annuncio ufficiale

Il futuro della Roma continua ad essere molto incerto. I tifosi giallorossi iniziano ad essere un po’ delusi dai pochi movimenti che il club ha fatto in queste ultime settimane. Senza dimenticare che anche da parte di Mourinho c’è del malumore e quindi possiamo dire che l’ambiente a Trigoria non è dei più semplici. Tutte cose che hanno portato nelle ultime ore a ipotizzare un passo indietro da parte degli americani per dare spazio ad una nuova proprietà per cercare di dare un cambio di passo importante al club.

Una voce non confermata dai Friedkin. Attraverso un comunicato ufficiale, la proprietà americana ha ribadito di non avere nessuna intenzione di cedere il club e sono pronti a valutare azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare la squadra e il gruppo per ottenere visibilità personale.

Una nota che ha immediatamente smentito qualsiasi passo indietro da parte dei Friedkin. Si continuerà senza particolari scossoni in questo momento considerando che gli americani non hanno la volontà di lasciare la Roma. Un comunicato che potrebbe tranquillizzare un po’ i tifosi e la speranza ora è quella di un cambio di passo per sognare in grande.

Ultime Roma: Friedkin non lascia

Friedkin non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma. Un passo indietro che non è mai stato confermato nonostante le indiscrezioni. Si parlava di un possibile interesse arabo per i giallorossi, ma si tratta di una indiscrezione che non trova assolutamente conferma.

Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per cercare di capire meglio il futuro della Roma e anche dei Friedkin.