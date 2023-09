Inter: sostituto Arnautovic, un ex ha rifiutato

E’ un momento non facilissimo per l’Inter di Simone Inzaghi che dal punto di vista di gioco e risultati sta convincendo tutti, ma poi deve fare i conti con alcune difficoltà evidenti.

Perché il club nerazzurro deve affrontare questo momento complicato ora proprio che ci saranno tante partite da giocare nei prossimi mesi. Bisognerà provare a fare affidamento su tutti i componenti della rosa con qualcuno che dovrà anche adattarsi in nuovi ruoli.

Intanto, c’è la scelta da parte della società di intervenire o meno sul mercato per quanto riguarda anche gli svincolati. Ci sono delle risposte importanti riguardo la scelta che potrebbe essere fatta per un grande ex.

Calciomercato Inter: la scelta del sostituto di Arnautovic

L’Inter ha perso per un lungo infortunio Marko Arnautovic e sta già cercando di capire quello che potrebbe essere il sostituto che prenderà il suo posto. Al momento però è stata bocciata l’idea di andare ad investire nuovamente sul mercato per il ruolo di attaccante. Infatti, la società ha deciso di escludere l’acquisto di un nuovo giocatore dalla lista svincolati.

Diversi i nomi che sono venuti fuori, ma niente da fare. L’Inter non ingaggerà nuovi calciatori in quel ruolo e non ha intenzione nemmeno di andare a puntare su ex giocatori visto che era venuta fuori l’idea Balotelli.

Inter: Balotelli rifiuta il ritorno in nerazzurro

Mario Balotelli ha appena firmato per l’Adana nuovamente in Turchia e ora è pronto a rimettersi in forma. Intanto, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di TvPlay.it nella trasmissione Vox To Box e ha parlato del suo possibile ritorno all’Inter.

“Io all’Inter per fare il quarto attaccante? Gioco all’Adana sto bene qua”.

Nulla di vero quindi tra Balotelli e l’Inter per un ritorno in nerazzurro. Non sembra esserci la volontà del giocatore e nemmeno quella del club, quindi tutti d’accordo.

Inter: Inzaghi adatta due giocatori in attacco

Al momento dovrà quindi adattarsi l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà giocare 4 partite nel giro di 10 giorni per poi andare in pausa per una settimana con il ritorno delle Nazionali.

E’ proprio in queste settimane che il club nerazzurro dovrà fare nuovi esperimenti con la possibilità di schierare in zona offensiva anche giocatori come Klassen e Mkhitaryan che possono iniziare a prendere confidenza con il nuovo ruolo in vista poi del mese di ottobre e novembre visto che Arnautovic tornerà in campo soltanto verso dicembre.