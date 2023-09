Via libera Roma: l’erede di Spinazzola ha un prezzo

Tiago Pinto ha chiesto informazioni e la risposta convince: la Roma punta l’erede di Spinazzola e può chiudere a gennaio.

Un nome a sorpresa con un investimento giusto, in linea con le possibilità del club e soprattutto con le richieste di Mourinho.

La Roma ha già in mente di completare la rosa a gennaio dopo gli investimenti estivi, e lo farà con pochi innesti e una linea molto chiara. Tiago Pinto vuole cercare pedine funzionali la gioco del portoghese, è costretto a scovare nomi interessanti senza grosse spese ed ha in mente di portare nella capitale solo calciatori affamati di successi, e possibilmente destinati a trasformarsi in grandi plusvalenze in caso di cessioni future.

L’obiettivo è quindi già nei dossier del direttore giallorosso che da tempo lo segue. Si tratta di un nome a sorpresa, destinato a raccogliere l’eredità di Spinazzola, possibile partente, per un cambio già deciso da Mourinho. Arrivano conferme infatti sulla volontà del tecnico di dare imprevedibilità ed estro alla corsia sinistra, che potrebbe essere terreno fertile per un calciatore già pronto ad abbracciare il suo nuovo club.

Roma, l’erede di Spinazzola arriva dal Brasile

Ventidue anni, 3 assist in 22 presenze nel campionato brasiliano, ma anche tanta corsa, estro, ritmo. Tutte qualità che avrebbero conquistato Pinto e Mourinho, colpiti anche da un altro dettaglio da non sottovalutare.

La Roma sarebbe pronta ad accettare eventuali offerte per Leonardo Spinazzola a gennaio, e per sostituire l’esterno ex Juve avrebbe messo gli occhi su Lucas Piton. Ciò che convince del nativo di Jundiaí non è solo la capacità di giocare sia da quarto di difesa che da quinto di centrocampo, ma anche un doppio passaporto, quindi anche italiano, che favorirebbe e non poco il suo arrivo in Serie A.

Lucas Piton continua infatti a stupire nel Vasco Da Gama, ora pronto a finalizzare una operazione molto interessante. Il club lo ha prelevato per 3 milioni di euro circa dal Corinthians, e avrebbe fissato il prezzo per la cessione chiedendo alle società interessate una cifra di circa 10 milioni. La Roma a queste cifre potrebbe chiudere l’operazione e starebbe intensificando i contatti per capire come arrivare al calciatore.

Le aperture non mancano ma c’è bisogno di fare in fretta anche a causa di una concorrenza ben nutrita. Il calciatore in passato è stato accostato a Fiorentina, Torino e Genoa, ma anche dalla Liga potrebbero arrivare proposte per strapparlo al Vasco da Gama. Pinto però sarebbe già in vantaggio, e a gennaio potrebbe chiudere la trattativa regalando a Mourinho un esterno dal futuro assicurato.